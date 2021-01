Siegerland: Befreiung von Zuzahlung zu Arzneimitteln prüfen

Siegen-Wittgenstein Viele Patienten können sich von der Zuzahlung zu rezeptpflichtigen Medikamenten befreien lassen. In der Summe spart das oft viel Geld.

Gesetzlich Krankenversicherte sollten prüfen, ob sie sich von der Zuzahlung für rezeptpflichtige Arzneimittel befreien lassen können. Das empfiehlt der Apothekerverband Westfalen-Lippe (AVWL).

Grundsätzlich ist ein Eigenanteil zu leisten, der in Abhängigkeit vom Verkaufspreis des Medikaments mindestens fünf und maximal zehn Euro beträgt. „Davon allerdings können sich die Patienten befreien lassen, wenn eine Belastungsgrenze erreicht ist“, erläutert Dr. Christof Werner, Vorsitzender der AVWL-Bezirksgruppe Siegen-Wittgenstein. 2020 waren nach Angaben des Verbands bundesweit rund 5,8 Millionen Menschen befreit. Christof Werner rät, den Antrag möglichst jetzt zu Beginn des Kalenderjahres zu stellen.

Siegen-Wittgenstein: Befreiung von der Zuzahlung zu Arzneimitteln schon zu Jahresbeginn prüfen

Dies empfehle sich für alle Patientinnen und Patienten, die ein planbares Einkommen, zum Beispiel eine monatliche Rente, haben und regelmäßige Zuzahlungen etwa auf Medikamente gegen chronische Krankheiten erwarten. Voraussetzung für die Befreiung ist, dass die finanzielle Belastung zwei Prozent des jährlichen Bruttoeinkommens überschreitet, wobei auch Freibeträge angerechnet werden. Bei chronisch kranken Patienten ist es nur ein Prozent, heißt es weiter. Kinder und Jugendliche bis zum 18. Geburtstag seien immer zuzahlungsbefreit.

Eine schon zum Jahresbeginn ausgestellte Befreiungsbescheinigung könne nicht nur in der Apotheke, sondern auch bei Arzt- oder Klinikbesuchen "eine finanzielle und bürokratische Erleichterung für die Patienten sein", heißt es weiter. Wenn vom verordnenden Arzt ein Befreiungsvermerk auf dem Rezept eingetragen sei oder der Patient einen entsprechenden Bescheid in der Apotheke vorlegen könne, werde keine gesetzliche Zuzahlung für die Krankenkasse eingezogen. „Die Apotheken verdienen übrigens nichts an der Zuzahlung“, sagt Christof Werner. „Wir müssen die Gebühren für die Kassen einziehen und in vollem Umfang weiterleiten.“

