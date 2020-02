Siegerland: Das sind die nächsten Blutspendetermine

In den kommenden Tagen kann beim DRK Blut gespendet werden.

Siegerland. In den kommenden Tagen sind im Siegerland wieder die Experten des DRK-Blutspendedienstes unterwegs. Wir haben die Termine auf einen Blick.

Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 68. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden, teilt das DRK mit.

Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen.

Am Montag, 24. Februar, machen die DRK-Mitarbeiter Station im Gymnasium Stift Keppel in Allenbach, und zwar von 9 bis 13.30 Uhr.

Im St. Marien-Krankenhaus in Siegen sind die Fachleute von Dienstag bis Donnerstag, 25. bis 27. Februar, jeweils von 15 bis 20 Uhr anzutreffen.

Der Termin in der Turn- und Festhalle Buschhütten, Buschhüttener Straße 91: Mittwoch, 26. Februar, 16 bis 20 Uhr.

In Neunkirchen sind Blutspender am Mittwoch, 26. Februar, 15 bis 20 Uhr im Otto-Reiffenrath-Haus, Bahnhofstraße 3, an der richtigen Adresse.

Im Kindergarten Osthelden, Alter Weg 62, stehen die Spendeliegen am Sonntag, 1. März, von 10.30 bis 14 Uhr.

