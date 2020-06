Siegerland: Parkplätze für ganz unterschiedliche Bedürfnisse

Auch dort, wo es vermeintlich genug Parkplätze geben sollte sind die Noten im Heimat-Check nicht besser. Dass in Siegen-Mitte Stellflächen knapp sind, ist kein Geheimnis – aber hier müssen auch meist andere Bedürfnisse erfüllt werden. Muss man in der stark frequentierten Innenstadt lange einen Parkplatz suchen, ist das eine Sache – wenn man das nach Feierabend vor dem eigenen Haus im Grünen tun muss, eine ganz andere.

Vielfältiges Stimmungsbild aus den Siegerländer Kommunen

Neunkirchen: Note 3,42 – knapp 15 Prozent geben eine 1, gut 26 Prozent eine 2. Knapp 20 % bewerten ihre Gemeinde mit 6, gut 13 % mit 5. „Parkplätzeeeeeee“ mit sieben „e“ wünscht sich ein Teilnehmer aus Neunkirchen sehnlichst. Am-Van Kinsbergen-Ring, zumindest im vorderen Bereich, könne man überhaupt nicht parken. „Einmal pro Woche bekomme ich bestimmt ‘ne Parkstrafe, wir haben aber keine anderen Möglichkeiten.“ Der kleine Parkplatz sei meist voll, an der Straße gebe es nur wenige Stellflächen für zu viele Anwohner. Am Rassberg in Zeppenfeld stelle sich das ähnlich für Anlieger dar: Oft nutzten die Bewohner die eigenen Stellflächen nicht, so die Beobachtung.

Kreuztal: Note 3,26 – 16,9 Prozent geben eine 1 und 19,1 % eine 2.12,5 Prozent finden die Parkplätze ungenügend, 13,2 Prozent mangelhaft.

Das Stimmungsbild ist vielfältig. Am Wertstoffplatz Zum Erbstollen herrschten katastrophale Zustände, wird berichtet: „Ständig überfüllt, die Parkerei ruft kritische Verkehrssituationen hervor.“ Auch im Stadtkern werde teils wild geparkt, berichtet ein anderer – „sehr fußgängerunfreundlich.“ Finden nicht alle: „Wenigstens ist die Parkplatzsituation toll“, zumindest im Vergleich zu anderen Orten.

Ärger über Zweckentfremdungen der knappen Parkplätze

Hilchenbach: Note 3,25 – 14,7 Prozent benoten mit 1 und 26,3 % mit 2. Eine 6 vergeben 16, eine 5 insgesamt 9,6 Prozent.

Ärgerlich sind „Zweckentfremdungen“, berichten Umfrage-Teilnehmer: Seit Jahren stehe etwa auf einem Parkplatz in Müsen ein „abgemeldetes vergammeltes Wohnmobil, dessen Besitzer bekannt ist“. Das Ordnungsamt kümmere sich aber trotz anderslautender Beteuerungen nicht darum, „das Wohnmobil nimmt gut drei Parkplätze weg. Wir finden das eine Unverschämtheit, dass das anscheinend bei der Stadt niemanden interessiert.“ Und in der Kreuztaler Fritz-Erler-Siedlung würden mitunter Autos auf dem Parkplatz repariert und „sogar ölhaltige Teile, Behälter in den nahen Wald geworfen“.

Wilnsdorf: Note 3,40 – 8,6 Prozent finden die Parkplatzsituation sehr gut, 19,4 % gut. Dagegen geben 17,2 % eine 6 und 4,3 Prozent eine 5.

Kritisiert werden mehrere Stellen, etwa vor Banken, Drogerien oder Supermärkten – und nicht zuletzt auch vor der eigenen Haustür.

In Siegen variiert die Parkplatzsituation von Stadtteil zu Stadtteil

Siegen: Note 3,49 – 12,3 % sehr gut und 22,2 % gut stehen 18,9 % ungenügend und 12,3 % mangelhaft gegenüber.

„Bei uns vor dem Haus gibt es zu wenige Parkmöglichkeiten“, heißt es aus dem nördlichen Siegen, „es kommt in Siegen tatsächlich sehr auf den Stadtteil an“, schreibt ein anderer. Dass das Auto mit anderen Verkehrsmitteln ins Gehege gerät, berichten einige: „Parkplätze sind vorhanden, allerdings ist deren Anordnung für Fußgänger eine Katastrophe. Auch sind sie für viele moderne Familienfahrzeuge zu klein/schmal bemessen.“ Und viele wünschen sich ein autofreies Zentrum – besser für die Aufenthaltsqualität.

Netphen: Note 3,13 – 15,1 % geben die 1, 25,6 Prozent die 2. 11,3 % benoten mit 6, weitere 11,3 % mit 5.

Burbach: Note 3,41 – das Stimmmungsbild variiert: 6,3 % finden die Parkplätze sehr gut und 34,4 % gut. Am anderen Ende der Skala: 21,9 % ungenügend und 6,3 % mangelhaft.

Freudenberg: Note 3,03 – die Stadt mit der größten Zufriedenheit hat auch viele gute Noten: 18,3 % geben eine 1 und 24,6 % eine 2. 9,4 % vergeben die 6 und 11,9 % die 5.

