Siegen. Die Bedingungen seien erschwert, heißt es von der Sparkasse Siegen, Markterfolg sei nicht gleich Geschäftserfolg. Man sei auf einem guten Weg.

Sparkasse Siegen erstmals mit Bilanzsumme über 4 Milliarden

Die Sparkasse Siegen, größtes Finanzinstitut der Region, hat die Entwicklungen des Geschäftsjahres 2019 vorgestellt.

Entwicklung und Ausblick

Die Sparkasse sei 2019 auch unter erschwerten Rahmenbedingungen erfolgreich gewesen: 4500 Privatgirokonten mehr, 330 Millionen Euro Plus im bilanzwirksamen Geschäft bei Krediten und Kundeneinlagen, 91 Millionen mehr im außerbilanziellen Geschäft im Bereich Wertpapiere. Das gesamte Kundengeschäftsvolumen liegt damit bei 7,6 Milliarden Euro, 421 Millionen höher als 2018. Die Bilanzsumme lag 2019 erstmals jenseits der Vier-Milliarden-Grenze bei 4,17 Milliarden.

Markterfolg sei nicht das gleiche wie Geschäftserfolg; der Negativzins setze auch die Sparkasse unter Ertragsdruck. Das Institut zahle bereits Negativzinsen für eigene Anlagen und Kundengelder, möchte die aber nicht an ihre Privatkunden weitergeben – mit Auswirkungen auf die Ertragslage. Es gelte, sich unabhängig von Zinsspannen erfolgreich aufzustellen. Laut Vorstandschef Wilfried Groos hätten sich Bedarfe und Kontaktwege der Kunden durch die Digitalisierung enorm verändert. 2018 leitete der Vorstand Umstrukturierungsmaßnahmen ein, die bereits Früchte trügen.

Geldanlage

Mit Kundeneinlagen in Höhe von 3,3 Milliarden Euro (234 Millionen mehr als 2018), signalisierten Kunden der Sparkasse Vertrauen. Die Beratungsqualität sei mehrfach ausgezeichnet. Da auf kurzfristige Spareinlagen wegen der niedrigen Zinsen keine Renditen mehr gezahlt werden könnten, so Vorstandsmitglied Burkhard Braach, rate man vermehrt zu Investitionen in Aktien oder Versicherungslösungen mit Fondsbestandteilen. Regelmäßiges Fondssparen sei erfolgreich. 2019 wurden über 6000 neue Fondssparpläne abgeschlossen, monatlich über 1,6 Millionen Euro werden in Fonds investiert.

Produkte wie „Prämiensparen flexibel“, seien nicht mehr zeitgemäß. Nach gut 25 Jahren wird die Sparkasse Verträge mit der höchsten Prämienstaffel kündigen, 2020 den Betroffenen aber noch die volle Prämie zahlen, um gemeinsam andere Geldanlagen finden zu können. Eine Streuung unter Berücksichtigung von Aktien und Immobilien habe im Niedrigzinsumfeld sogar bessere Renditechancen als Prämiensparen in der höchsten Prämienstaffel. Im Bereich Depotbetreuung und individueller Vermögensverwaltung werden Kundenwertpapiere mit rund 239 Millionen Euro Volumen betreut. Insgesamt lag der Wertpapierbestand bei der Sparkasse Siegen zum Jahresende 2019 bei 1,17 Milliarden Euro, um 91 Millionen höher als im Vorjahr.

Immobilien

Sparkassenkunden investieren – positiver Effekt der Niedrigzinsen – häufig in die eigenen vier Wände, auch als private Altersvorsorge. 2019 wurden 270 Millionen Euro neue Baufinanzierungen zugesagt, (plus 90 Millionen). Die privaten Wohnungsbaudarlehen stiegen um knapp sieben Prozent auf insgesamt 1,4 Milliarden Euro. Mit über 100 Millionen Euro war 2019 das bislang erfolgreichste Bauspar-Jahr bei der Sparkasse.

Laut Vorstandsmitglied Tillmann Reusch sei der Wunsch nach den eigenen vier Wände ungebrochen. „Die Nachfrage im Immobilienmarkt übersteigt das Angebot inzwischen deutlich.“ Das Preisniveau in der Region steige zwar leicht, sei aber noch moderat. 130 Immobilien inklusive erschlossene Grundstücke vermittelte die Sparkasse, mit einem Kaufvertragsvolumen von rund 35 Millionen Euro, (plus 6 Millionen). Über das Online-„Bieterportal“ erfolge die Preisbildung transparent und nachvollziehbar.

Digitalisierung

Fast 82.000 Kunden hätten ihre Filiale im Smartphone immer dabei, die Internetfiliale sei der meistfrequentierte Standort mit im Schnitt monatlich rund 48.000 Kunden. Mehr als drei Viertel aller Überweisungen, pro Jahr fast zwei Millionen, erfolgen online, die Onlinebanking-Quote liege bei 65 Prozent. Die Online-Steuererklärung startete 2018, der wie das E-Postfach kostenlose E-Safe für digitalisierte Dokumente kam 2019 hinzu, über 4 Millionen Dokumente sind dort hinterlegt. Dazu kommen neue Bezahlverfahren wie Online-Überweisungen in Echtzeit und Apple-Pay.

Der Chat-Bot „Linda“ bietet im Service-Center zu jeder Zeit standardisierte Antworten auf häufig gestellte Fragen. Seit Ende Oktober hat Linda mehr als 1300 Kunden geantwortet, der Fragenkatalog wird stetig erweitert. Neben persönlicher (Video-)Beratung, auf Wunsch auch beim Kunden zuhause, investiert die Sparkasse in ihre Filialen, aktuell in Dahlbruch. Die Sparkasse Siegen unterhält 49 Filialen und SB-Standorte (27 Filialen und 22 SB-Stellen) mit 87 Geldautomaten.

Unternehmen

Das „Gründerwerk“ als Beratungseinheit für Nachwuchsunternehmer nebst unentgeltlichem Popup-Store hatte seit März 2200 Gäste, mehr als 180 Gründungsvorhaben wurden diskutiert, sieben Gründer haben Produkt oder Dienstleistung im Geschäft getestet. Die Siegerlandfonds-Gruppe begleitet mit der Existenzgründungsberatung derzeit über 100 Firmen. In der Firmenkundenberatung kooperiert die Sparkasse in zahlreichen Großprojekten – vor allem hinsichtlich der Digitalisierung – mit der Uni Siegen.

Neben 300 Millionen Euro Kreditwachstum im Neugeschäft schätzen Unternehmenskunden den flexibel nutzbaren Investitionsrahmen und leasen neben Großmaschinen und Fuhrparks immer häufiger auch Medizintechnik.

Vorsorge

Demografischer Wandel, Fachkräftemangel und Arbeitgeberattraktivität werden wichtiger, in der Versicherungsagentur der Sparkasse stieg die Nachfrage nach betrieblichen Altersvorsorge-Lösungen und Arbeitszeitkonten, insbesondere arbeitgeberfinanzierte Konzepte.

Im Bereich Lebens- und Rentenversicherung verzeichnete die Sparkasse 2019 eine Steigerung von rund 25 Prozent. Bei Krankenzusatzversicherungen hat sich das Beitragsvolumen verdoppelt, Kunden würden verstärkt in die eigene Gesundheit, ein größeres Leistungsspektrum und bessere Versorgung im Krankheitsfall investieren.

