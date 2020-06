SPD: Walter Kiß soll Kreuztals Bürgermeister bleiben

Walter Kiß soll für eine dritte Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Kreuztal kandidieren. Die Mitgliederversammlung der SPD hat ihn für die Wahl am 13. September einstimmig nominiert. Kiß hatte 2009 Bürgermeister Rudolf Biermann (CDU) abgelöst, der nach zwei Amtszeiten mit 44,5 Prozent der Stimmen ins Hintertreffen gegenüber seinem Herausforderer (55,5 Prozent) geriet. 2014 siegte Kiß mit 69,2 Prozent vor Monika Molkentin-Syring (CDU, 30,8 Prozent). In diesem Jahr wird Kiß von Dr. Ulrich Müller (CDU) und Grünen-Fraktionschef Dieter Gebauer herausgefordert.

Bezahlbarer Wohnraum, klimagerechte Stadtentwicklung

Walter Kiß erinnerte in seiner Bewerbungsrede an die Erfolge von über 40 Jahren sozialdemokratischer Stadtführung und -entwicklung. 10 Jahre unter CDU-Führung, hätten dagegen„letztlich nur hohe Schulden und Derivatverluste, den Niedergang der Innenstadt, aber keine neue Kita gebracht“. Kiß zeigte die positive Entwicklung in den letzten elf Jahren seiner Amtsführung auf. Schlagworte dabei waren die Stadtentwicklung in den Bereichen Schuldenabbau, Innenstadt, Familienfreundlichkeit, Schule, Sport, Kultur und Wirtschaftsförderung.

Die Schwerpunkte der nächsten fünf Jahre sollen für ihn und die SPD-Fraktion auf der klimagerechten Stadtentwicklung, der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, und der Einheit aus Arbeit und Leben in Kreuztal liegen. „Wir stehen auch in schweren Zeiten an der Seite der Belegschaften und ihrer Betriebe“, rief Walter Kiß mit Blick auf eine unsichere Entwicklung von Industriebetrieben in Kreuztal den Parteimitgliedern zu.

Karl-Heinz Schleifenbaum hört nach 45 Jahren auf

Eine neue Nummer 1 führt die Reserveliste für den Rat: Fraktionsvize Jochen Schreiber wurde als Spitzenkandidat nominiert. Er rückt an die Stelle von Karl-Heinz Schleifenbaum, der kurz vor seinem 76. Geburtstag eine wohl beispiellose kommunalpolitische Laufbahn beendet: Dem Kreuztaler Rat wird er dann 45 Jahre lang angehört haben, Fraktionschef der SPD war er seit 1984. Aus dem Rat verabschieden werden sich auch stellvertretende Bürgermeisterin Elfrun Bernshausen, Walter Köllen und Wolfgang Otto, der langjährige Betriebsratsvorsitzende von Thyssenkrupp Steel in Kreuztal.

2014 beinahe absolute Mehrheit

Peter Müller, Michael Kolodzig, Julian Maletz, Christof Woller und Arno Stähler treten zum ersten Mal an. Wieder zur Wahl stellen sich die amtierenden Ratsmitglieder Jochen Schreiber, Heike zur Nieden, Karsten Weiß, Sigrid Zimmermann und Bernd Meichelböck auf den vorderen Plätten der Reserveliste, die bei der Wahl 2014 kaum eine Rolle gespielt hat. 17 ihrer 19 Mandate holte die SPD direkt in den Wahlbezirken. Ebenfalls zur Wiederwahl stellen sich Wolfgang Braukmann, Bärbel Büttner, Heinz-Werner Denker, Beate Meichelböck, Ingeborg Merten, Andreas Müller, Carola Wahlers und Sascha Zowierucha.

Mit 48,4 Prozent hatte die SPD damals die absolute Mehrheit hauchdünn verpasst. Weil CDU, Grüne, FDP und UWG zusammen ebenfalls 19 Mandate haben, hat Bürgermeister Walter Kiß in – seltenen – Kampfabstimmungen die ausschlaggebende Stimme.

