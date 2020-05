Stromausfall in Hilchenbach durch defektes Kabel verursacht

Hilchenbach. Kein Strom für rund 500 Einwohner in Hilchenbach am Freitag. Für fast eine Stunde fiel die Versorgung aus. Unklar ist die Ursache für den Defekt.

In Hilchenbach hat ein defektes Erdkabel einen kurzzeitigen Stromausfall am Freitagmorgen verursacht. Von 9.20 Uhr an fiel die Stromversorgung für knapp 500 Einwohner an der Wilhelm-Münker-Straße, der Theodor-Heuss-Straße sowie der Ferndorf Straße und dem Stadtteil Hadem aus, wie Christoph Brombach, Sprecher des Netzbetreibers Westnetz, auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte.

Nach rund einer Stunde, um 10.23 Uhr, konnte Westnetz die betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgen - zunächst über eine andere Leitung. „Es sind geschlossene Ringnetze vorhanden. Wenn es in einem Kabel auf der linken Seite einen Fehler gibt, können wir das Stück freilassen und die Versorgung läuft dann über ein anderes Kabel auf der rechten Seite weiter“, erklärt Christoph Brombach.

Reparatur und Fehlersuche in Hilchenbach dauern an

Das fehlerhafte Erdkabel zwischen der Wilhelm-Münker-Straße und der Theodor-Heuss-Straße ist noch nicht repariert. Techniker des Netzbetreibers lokalisieren nun mit einem Messgerät den Defekt in rund 80 Zentimeter Tiefe unter der Erde. Dies könne bis Montag andauern, so Christoph Brombach. Die Kunden müssten sich aber keine Sorgen machen, versichert er, sie blieben auch über das Wochenende weiter mit Strom versorgt. Die Ursache für den Defekt am Kabel ist noch unklar.

