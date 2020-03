Tankwagen verliert Heizöl in Wilnsdorf

Anzhausen. Ein Tankwagen hat in Anzhausen Heizöl verloren. Die Feuerwehr sperrt die Straße und versetzt das Klärwerk in Niederdielfen in Alarmbereitschaft

Weil die gesamte Straße Bösselbach mit Heizöl überzogen war, musste die Löschgruppe Anzhausen der Feuerwehr am Dienstagmittag ausrücken und die Straße sperren.

Die Polizei rückte ebenfalls an und stellte fest, dass die Umweltverschmutzung ein Heizöllieferant hinterlassen hatte. Nach ersten Vermutungen war ein Schlauch nicht richtig verschlossen, so dass der Tankwagen bei der Weiterfahrt das Heizöl verlor. Die Feuerwehr sperrte erst einmal den Fahrzeugverkehr in der Straße und richtete an allen Kanaleinlässe und Kanalschächte Ölsperren mit Bindemittel ein. Durch den Regen hatte sich das Heizöl bereits mehrere Hundert Meter über die gesamte Straße verteilt. Ein Spezialkanalspülwagen musste schließlich die Kanäle durchspülen.

Das Klärwerk in Niederdielfen wurde in Alarmbereitschaft versetzt, da in absehbarer Zeit hier das Heizöl ankommen wird.

