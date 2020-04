Tod eines Kalbs in Netphen: Aktivist kann Tier nicht retten

Netphen. Ein totes Kalb wurde in einem Stall in Netphen gefunden. Tierschützer sind aufgebracht. Auf Facebook gibt es Morddrohungen gegen den Halter.

Mitarbeiter des Veterinäramtes des Kreises Siegen-Wittgenstein haben ein totes Kalb in einem Stall in Netphen gefunden. Zuvor hatte ein Tierschützer am Montagabend auf einem Spaziergang durch den Wald das Kalb gesehen und seinen kritischen – aber lebendigen – Zustand bemerkt. Er habe das Veterinäramt informiert, berichtet er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die Mitarbeiter des Veterinäramts entdeckten das Kalb am Dienstag bei einer Untersuchung des Offenstalls. Der Tierschutzaktivist hatte am Montag versucht, das Tier zu retten. Bei dem Vorhaben unterstützte ihn auch die Tierschutzorganisation „Siegen Animal Save“, wie eine Sprecherin der Initiative bestätigte. Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus dem Siegerland

Heftige Reaktionen im Netz

In einem Internetbeitrag erhebt der Tierschützer schwere Vorwürfe: Das weibliche Kalb habe völlig geschwächt im eigenen Kot und Urin in einem Offenstall gelegen. Wie er selbst auf seiner Facebook-Seite schreibt, habe er den Besitzer des Stalls angerufen und ihm die Situation geschildert. Er habe ihm angeboten, anfallende Kosten für eine Rettung des Kalbs zu übernehmen, schreibt er weiter. Das hat der Besitzer nach Angaben des Aktivisten jedoch abgelehnt.

Der Tierschützer holte das Kalb dennoch aus dem Stall heraus. Die von ihm herbeigerufene Tierärztin untersuchte das Kalb auf der Wiese vor dem Stall. Zusammen mit der Tierärztin brachte der Tierschützer das Kalb zur Untersuchung in die Obhut eines tierärztlichen Notdienstes. Das Tier starb jedoch noch an demselben Abend. Daraufhin kontaktierte der Mann, der seinen Namen nicht öffentlich genannt sehen will, das Kreisveterinäramt sowie ein weiteres Mal den Tierhalter.

Der Besitzer des Offenstalls wollte sich auf Anfrage dieser Zeitung nicht öffentlich zu dem Vorfall äußern. Die Reaktionen auf den Beitrag des Aktivisten in Facebook sind heftig. Bis Donnerstag wurde der Post mehr als 2300 Mal kommentiert und mehr als 5000 Mal geteilt. Darunter sind Hasskommentare und Morddrohungen gegen den Tierhalter, die über lange Zeit unwidersprochen und unbeanstandet bleiben.

Veterinäramt: Andere Kälber sind wohlauf

„Wir wollen nicht, dass dem Mann und seiner Familie etwas passiert“, betont der Tierschutzaktivist im Gespräch mit dieser Zeitung. Er wolle auf die Missstände „im System der Tierhaltung“ aufmerksam machen, aber nicht den Tierhalter diffamieren. Er habe keinen Namen genannt und keine Details zum Standort des Hofs. Allerdings lassen die Informationen zur Person des Verfassers auf der Facebookseite durchaus Schlüsse auf den Ort des Geschehens zu. Löschen möchte er seinen Facebook-Eintrag nicht.

Siegen Animal Save Über ihr Selbstverständnis sagt die Gruppe „Siegen Animal Save“ auf Facebook: „Wir zeigen der Öffentlichkeit, was die moderne Fleisch- und Milchindustrie für fühlende Individuen bedeutet, nämlich Qual und Ausbeutung. Wir möchten dazu ermutigen, wieder eine Verbindung zwischen Essen und dem Töten von Lebewesen zu sehen. Wir vertreten eine vegane Lebensweise sowie eine friedliche und respektvolle Form von Aktivismus.“

Das Veterinäramt hat am Dienstag den Stall besichtigt. Die anderen Kälber seien wohlauf gewesen, teilte die Behörde mit. Mitnehmen dürfen hätte der Tierschützer das Kalb nicht: Rechtlich hat er eine „Sache“, sprich: fremdes Eigentum, entwendet. Dennoch möchten der Aktivist und die Tierschutzorganisation „Siegen Animal Save“ weiterhin helfen. „Es stellt sich die Frage, was würden wir tun, wenn es ein sogenanntes Haustier wie ein Hund oder eine Katze wäre?“

Polizei ermittelt

Am Donnerstag ist bei der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein eine Anzeige gegen den Tierhalter wegen mutmaßlichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingegangen, wie Hauptkommissar Meik Scholze auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt. Die Beamten vernehmen nun die Zeugen, so auch den Tierhalter und den Anzeigensteller, zu diesem Fall. Das Kalb wird derzeit in der Pathologie des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Westfalen in Arnsberg untersucht. Die Todesursache ist noch unklar.

