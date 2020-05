Toyota Keller Siegen für Pilot-Projekt in Europa ausgewählt

Die Buchstabenkombination heißt „TPS“. Das steht für „Toyota Produktionssystem“ und ist seit vielen Jahren die Formel, nach der beim japanischen Unternehmen die Abläufe in den Fahrzeugwerken stetig optimiert werden. Unter enger Einbeziehung der Mitarbeiter. Geht so etwas auch im Autohaus? Beim Verkauf und Service jeglicher Art? Da war selbst Wolfgang Keller zumindest skeptisch, seit langem „das Gesicht“ der Marke in der erweiterten Region Südwestfalen. Er hat sich überzeugen lassen.

Bessere Kommunikation, Visualisierung und Optimierung sind die Stichworte. Für die Einführung von „TPS“ auf dieser Ebene des weltweit agierenden Konzerns wurden drei europäische Pilot-Unternehmen ausgewählt. „Aus Deutschland wurden wir vorgeschlagen“, sagt Wolfgang Keller und nahm mit seinem Siegener Team vor gut einem Jahr die Herausforderung an.

Siegerländer Team durchläuft intensive Schulungen

Was folgte, waren Wochen intensiver Schulungen, harter Arbeit und vor allem ein minuziöses Analysieren sämtlicher Abläufe. An dessen Ende stehen Lösungen, die weder der Geschäftsführer noch seine Mitarbeiter in dieser Form erwartet hätten. Was sich auch ganz einfach in Zahlen ausdrücken lässt. „Wir haben 11 bis 13 Tage für die Auslieferung eines Fahrzeuges benötigt. Jetzt sind es 6“, erklärt Wolfgang Keller den Zeitgewinn. Für den Kunden bedeute das erst einmal nur weniger Wartezeit. „Für uns ist es ein deutlich entspannteres Arbeiten“, fügt Keller an. Weil weniger gefragt werden müsse, die Kommunikation besser laufe und keine unvorhergesehenen Dinge mehr für ein Stocken im Prozess sorgen.

Oft wüssten beispielsweise verschiedene Mitarbeiter um ein Problem, kommunizierten dies aber nicht untereinander. Und es werde im schlechtesten Falle nicht gelöst. Im neuen Ablauf gibt es eine klare Checkliste, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert wird, ihren Weg durch die Abteilungen nimmt, jeweils vom zuständigen Mitarbeiter abgehakt und abgezeichnet wird und – eine direkte Übernahme aus der Werksfertigung – immer am gleichen Platz zu finden ist.

Einladung nach Wales Nach einem Workshop in Köln wurden Wolfgang Keller, seine Tochter Helena, Werkstattleiter Heiner Schmidt („ein echter Toyota-Mann seit 1994“) und der Siegener „Betriebsleiter After Sales“ Dennis Kimmlingen ins Motorenwerk Deeside in Wales eingeladen. Danach folgten weitere Schulungsabschnitte für die elfköpfige Führungsmannschaft im Toyota-Werk in Burnaston sowie an der Universität von Loughborough im Februar.

Ordnung und Struktur

Auf diese Weise könne nichts durchs Raster fallen, erklärt Wolfgang Keller. Wobei es auch da natürlich auf die Mitwirkung der Beteiligten und die konkrete Umsetzung ankomme, der „mühsame Weg durch die Ebene“, sagt der erfahrene Autohändler lachend. Alle hätten aber bestens mitgezogen, auch die Teams in den anderen vier Autohäusern des Unternehmens, in denen TPS nun ebenfalls Einzug halte, lobt Keller.

Er beschreibt die Akribie der Projektverantwortlichen aus Belgien und England beim Besuch in Siegen kurz vor Weihnachten an einem einfachen Beispiel: „Ich habe mein Handy abgelegt und wurde sofort gefragt, warum gerade hier, an dieser Stelle.“ Weil es eben auch für den Alltag im Büro viel sinnvoller sei, das Gerät nicht ‚irgendwo’ in Gedanken abzulegen, sondern auch dafür einen festen und regelmäßigen Platz zu haben.

Ausdehnung auf andere Bereiche

Nach der Implementierung im Verkauf, die erwähnte Liste wurde in enger Zusammenarbeit von den Keller-Leuten selbst entwickelt, soll es jetzt mit der Radeinlagerung und anderen Bereichen weitergehen. Die Olper Kollegen übertrügen das System auf den Gebrauchtwagenverkauf, der ja wiederum andere Schwerpunkte habe. Und so weiter.

Natürlich seien auch regelmäßige Überprüfungen geplant, die erste eigentlich schon für den Mai. Wegen der Verzögerungen durch den Virus werde sich das aber sicher in den Juni verschieben. Überhaupt seien Ereignisse von außen oder durch höhere Gewalt für die interne Umsetzung nicht ausschlaggebend. „Wir arbeiten an dem, auf das wir Einfluss haben“, betont Wolfgang Keller.

Mitwirkung an und in Promo-Filmen

Bei den Schnittstellen sehe das schon wieder anders aus. Wenn ein Spediteur ausfalle oder ein Werk nicht liefern könne, ziehe das System nicht. Aber grundsätzlich sei es für Mitarbeiter und Kunden ein großer Gewinn, findet Keller und ist sichtlich stolz darauf, dass er und sein Team künftig in mehreren Promo-Filmen allen europäischen Kollegen die Vorteile von TPS vermitteln können.

