Uni Siegen mit Erfahrungsberichten zur Behindertenhilfe

Kreuztal. Studierende der Universität Siegen erfahren im Praxissemester bei Invema die Situation von Menschen mit Behinderung am eigenen Leib.

Zwei Praxissemester sind im Studium Soziale Arbeit an der Uni Siegen vorgesehen – etwa in der Behindertenhilfe beim Kreuztaler Verein Invema. Geschäftsführer Stephan Lück ist auch Lehrbeauftragter. Dazu gehören Selbsterfahrungsübungen; die Studierenden versetzen sich in die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung.

Dabei fielen in vielen Bereichen Probleme auf, die im Sinne eines selbstbestimmteren Lebens gelöst werden könnten: Bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, beim Arzt, in der Freizeit, im Internet oder am Geldautomaten. Ein erstes Fazit der Studierenden: Noch viele Barrieren in den Köpfen und in der Umwelt müssten beseitigt werden, um Inklusion und selbstverständliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung wirklich umzusetzen, so Invema.

Stimmen

“ Aufgrund der UN-Behindertenrechtskonvention haben zwar alle Menschen mit Behinderung das Recht, gleichberechtigt am Leben teilzunehmen. In der Realität ist das aufgrund der Barrieren oft nicht möglich.“ Saskia, 20 Jahre.







“ Öffentliche Verkehrsmittel sind für viele Menschen mit Beeinträchtigung ein Problem. Bahn- und Bürgersteige haben die falsche Einstiegshöhe, Blindenleitsysteme fehlen, durch komplizierte Menüführung und Sprache der Ticketautomaten werden Menschen mit Lernbeeinträchtigungen unnötig behindert.“ David, 23 Jahre







“ Oft wird höchstens an Bedarfe von Menschen im Rollstuhl oder mit einer Gehbehinderung gedacht. Die Barrieren, denen etwa blinde, gehörlose oder Menschen mit Lernbeeinträchtigung begegnen, sind oft gar nicht im Blick!“ Alina, 21 Jahre

“ Uns ist klar geworden, dass Inklusion und bedingungslose Teilhabe jedem von uns wichtig wären, wenn wir in so eine Lebenssituation kämen. Und wenn wir für uns das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben einfordern, ist es auch unsere Pflicht als angehende Sozialpädagogen – eigentlich von jedermann – für gleichberechtigte Teilhabe zu kämpfen.“ Antje, 20 Jahre

“ Seit einem Motorradunfall hat sich mein Leben komplett verändert. Ich war Schornsteinfegerin, fuhr gerne Motorrad, spielte Volleyball, liebte die Arbeit im Garten, hatte einen großen Freundeskreis. Seitdem bin ich querschnittsgelähmt und habe Lernschwierigkeiten. Ich bin alleinstehend, kann meinen alten Beruf nicht mehr ausüben, meine Freizeit nicht mehr so aktiv gestalten. Ich möchte nicht bemitleidet werden, sondern einfach nur dazugehören.“ Anita (28), Name geändert

