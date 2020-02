Urlaub vom Alltag: Ferien im Siegener Tierheim

Siegen. 15 Jungen und Mädchen helfen während der Tierwoche „Kids“ freiwillig im Siegener Tierheim mit. Ein Spaß für Kinder und Bewohner.

Sich eine Woche lang um die Lieblingstiere kümmern – sie füttern, streicheln und putzen, mit ihnen spielen, Gassi gehen und schmusen: Diese Gelegenheit bekommen 15 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren im Tierheim Siegen. In der Tierwoche „Kids“, einem Ferienspaßprogramm für Grundschüler, lernen die jungen Teilnehmer, wie man in einem Tierheim arbeitet, was zur Pflege von Hund, Katze, Kaninchen und Co. dazugehört und wie man seine Vierbeiner oder gefiederten Freunde am besten beschäftigen kann.