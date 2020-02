Viktoria Dahlbruch: wieder Filme „ohne Altersbeschränkung“

Dahlbruch/Siegerland. Die Filmreihe „ohne Altersbeschränkung“ im Viktoria in Dahlbruch startet im März in ihre zwölfte Runde. Neun Produktionen sind zu sehen.

Den Besucherrekord des vergangenen Jahres „gilt es in diesem Jahr zu knacken“, teilen die Verantwortlichen der Kino-Reihe „ohne Altersbeschränkung“ mit. 2484 Zuschauerinnen und Zuschauer waren 2019 dabei, 2020 sollen es noch mehr sein – das haben sich Jochen Manderbach vom Viktoria-Kino Dahlbruch sowie die Seniorenbeauftragten Gudrun Roth, Eva Vitt und Lars Dörr der Städte Hilchenbach, Netphen und Siegen vorgenommen.

Der Rahmen

Bis November stehen neun Filme auf dem Programm. Einlass ist an den Veranstaltungstagen jeweils um 16 Uhr, Filmbeginn um 17 Uhr. Vor jeder Vorstellung gibt es Kaffee, Kuchen, frische Waffeln und Herzhaftes zu gemäßigten Preisen. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 6 Euro für das Parkett und 7 Euro für einen Platz auf dem Balkon. Flyer mit der Programm- und Filmübersicht gibt es im Viktoria Filmtheater sowie in den Senioren-Service-Stellen.

Siegen und Umland Fahrdienst nach Anmeldung Bei fehlender Mobilität können Fahrdienste für die An- und Abreise zum Kino genutzt werden. In Hilchenbach ist der Bürgerbus Hilchenbach zu regulären Bürgerbuspreisen im Einsatz. Wer mitfahren möchte, sollte sich bis spätestens eine Woche vor dem Filmtermin unter der Bus-Handy-Nummer: 0151/55 25 22 53 anmelden. Auch in Netphen kann der Fahrservice bei frühzeitiger Anmeldung bei Eva Vitt, Senioren-Service-Stelle der Stadt Netphen, unter 02738/603-145 gebucht werden. Vier Euro kosten Hin- und Rückfahrt. Senioren aus Siegen haben die Möglichkeit, für zwei Euro mit Kino-Bus-Service anzureisen. Anmeldung: 0271/404-22 00.

Das Programm

9. März: „Der Vorname“ (D 2018, ab 6). Literaturwissenschaftler Stephan (Christoph Maria Herbst) und seine Frau Elisabeth (Caroline Peters) laden zum Abendessen ein. Doch als ihr Bruder Thomas (Florian David Fritz) verkündet, dass er und seine Freundin Anna (Janina Uhse) ihren Sohn Adolf nennen wollen, geht’s rund.

20. April: „Astrid“, SWE 2018, ab 6). Als die junge Reporterin Astrid Lindgren vom verheirateten Chef ihrer Zeitung schwanger wird, geht sie, um einen Skandal zu vermeiden, nach Stockholm. Ihr Kind bringt sie in Dänemark zur Welt, da dort Mütter den Namen des Vaters nicht bekanntgeben müssen. Um die Scheidung ihres Geliebten zu beschleunigen und ein drohendes Strafverfahren wegen Ehebruchs gegen ihn zu vermeiden, lässt Astrid ihren Sohn bei einer Pflegemutter.

11. Mai „Fisherman’s Friends“ (GB 2019, ab 0 Jahre). Musikmanager Danny und seine Kollegen verbringen ein Wochenende in Cornwall. Als abends im Pub der Fischer Jim und seine Freunde als „Fisherman’s Friends“ die Bühne entern und ihre Shantys schmettern, machen sich die Großstädter über die kernige Gesangstruppe prompt lustig. Deshalb wundert es Danny auch, als er von seinem Chef den Auftrag erhält, den Männerchor der etwas anderen Art unter Vertrag zu nehmen.

8. Juni: „Die schönste Zeit unseres Lebens“ (F 2019, ab 12) Ein ewig nörgelnder Karikaturist (Daniel Auteuil) darf sich eine nostalgische „Zeitreise“ wünschen, bei der eine Eventagentur akribisch das erste Kennenlernen mit seiner Ehefrau nachinszeniert, die ihn soeben vor die Tür gesetzt hat.

6. Juli: „Der Fall Collini“ (D 2019, ab 12). Mehr als 30 Jahre lang hat der 70-jährige Italiener Fabrizio Collini (Franco Nero) unbescholten in Deutschland gearbeitet und tötet dann anscheinend grundlos den angesehenen Industriellen Hans Meyer (Manfred Zapatka). Mit der Pflichtverteidigung wird ausgerechnet der unerfahrene Anwalt Caspar Leinen (Elyas M’Barek) beauftragt. Basierend auf dem Justiz-Roman des Autors Ferdinand von Schirach beleuchtet Regisseur Marco Kreuzpaintner („Die Wolke“) einen der größten Justizskandale der deutschen Geschichte.

10. August: „Ich war noch niemals in New York“ (D 2019, ab 0). Aufgrund schlechter Einschaltquoten müsste sich TV-Moderatorin Lisa Wartberg (Heike Makatsch) eigentlich auf ihre Karriere konzentrieren. Aber just in diesem Moment verliert ihre Mutter Maria (Katharina Thalbach) nach einem Unfall ihr Gedächtnis und kennt nur noch ein Ziel: Sie will nach New York reisen!

14. September: „Lara“ (D 2019, ab 0). Eine frühpensionierte Beamtin (Corinna Harfouch) erwacht am Morgen ihres 60. Geburtstags und lässt sich in einer Mischung aus Schwermut und sarkastischem Humor durch den Tag treiben. Sie hebt all ihr Geld ab, kauft ein Galakleid und die Restkarten eines Konzerts, bei dem ihr Sohn (Tom Schilling) als Pianist am Abend eine eigene Komposition vorstellen will.

12. Oktober: „Enkel für Anfänger“ (D 2019) Auf Senioren-Kurse an der Uni haben die Rentner Karin (Maren Kroymann), Gerhard (Heiner Lauterbach) und Philippa (Barbara Sukowa) keine Lust. Und mit Kindern und Enkeln hatten Karin und Gerhard bislang so gar nichts am Hut. Deshalb verhilft Philippa, die als Paten-Oma von Leonie das Leben voll auskostet, den beiden zur unverhofften Großelternschaft.

9. November: „Edie – Für Träume ist es nie zu spät“ (GB 2017, ab 0) Nach dem Tod ihres Mannes, den sie drei Jahrzehnte lang gepflegt hat, will sich eine 83-jährige Frau einen Jugendtraum erfüllen und den Mount Suilven im Westen der schottischen Highlands besteigen.

