Wegen Corona: Keine 750-Jahrfeier in Irmgarteichen

Es war absehbar: Georg Dombaj, Siegfried Mitterfellner und Rudolf Melchiori vom Verein „Gemeinsam für Irmgarteichen“ haben beschlossen, die Feiern für das Dorfjubiläum 750 Jahre Irmgarteichen bis auf weiteres abzusagen. Die Corona-Krise hat alle bisherigen Planungen und weitere Veranstaltungen lahmgelegt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Blütenfest für den Mai war schon vorbereitet

So werden das Blütenfest in der Obstwiese, die Wanderung zur Sommersonnenwende, das Festwochenende und das Seifenkistenrennen nicht stattfinden.

Zartrosa bis schneeweiß beginnen nun Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge und verschiedene Wildobstarten ihre Blüten zu öffnen. Das Blütenfest auf der Streuobstwiese war schon vorbereitet. Foto: Heinrich Bruch

Nach dem Eröffnungskonzert am 29. Februar in der Pfarrkirche war für Anfang Mai war ein Blütenfest in der Obstwiese vorgesehen. Mit dabei sein sollten Pomologen, Imker und Falkner. Die Wanderung zur Sommersonnenwende sollte am 28. Juni starten. Zwei Wanderstrecken über 6 km und 12 km waren geplant mit Start und Ziel am Kirchplatz., unter anderem auch mit Führungen in der Pfarrkirche und einer Zeitreise durch die Geschichte von Irmgarteichen im Johannland-Museum.

Für den Höhepunkt der Feierlichkeiten war das Festwochenende am 29. und 30. August in der Schützenhalle Irmgarteichen vorgesehen. Erstmals sollte am 19. September ein Seifenkistenrennen stattfinden. Die Vorbereitung der Rennstrecke sowie der Bau von Seifenkisten sollte in den Sommermonaten erfolgen, erste Seifenkistenrennen waren schon fahrbereit.

„751 Jahre Irmgarteichen“

„Vielleicht können wir ja den Weihnachtsmarkt noch durchführen“ sagt Georg Dombaj – der ist zum Jubiläum erstmals für zwei Tage am 12. und 13. Dezember geplant. Alle weiteren Veranstaltungen sind für das Jahr 2021 mit der Überschrift „751 Jahre Irmgarteichen“ vorgesehen. Terminvorschläge gibt es noch nicht.

Dank richtet „Gemeinsam für Irmgarteichen“ an alle Helfer und Vereine, die in den letzten Monaten bei den Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr mitgeholfen haben.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.