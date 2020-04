Weidenau: Feuerwehr rettet verletzten Schwan aus Garten

Weidenau. In Weidenau stürzt ein Schwan in einen Garten und verletzt sich. Die Feuerwehr rückt schließlich an und hilft Tier und Mensch in der Notlage.

Ein Schwan ist am Donnerstagnachmittag in einem Garten hinter einem Wohnhaus in der Straße „Am Vogelsang“ in Weidenau abgestürzt. Das Tier verletzte sich dabei leicht.

Als der Hausbesitzer nach dem großen weißen Vogel schauen wollte, fauchte der ihn an und rannte hinter ihm her. Fliegen konnte der Schwan nicht mehr. So telefonierte der Hausbesitzer zunächst mehrere Tierärzte und Tierheim ab, um Hilfe zu holen.

Siegener Feuerwehr hilft Bürger – und Schwan

Erfolglos. Schließlich alarmierte er die Feuerwehr Siegen. Feuerwehrleute der Wachabteilung 2 fuhren sofort zur Einsatzstelle in Weidenau. Dort fingen sie den Schwan beherzt ein und transportierten das verletzte Tier in einem Karton zum Siegener Tierheim. Dort konnte der Schwan medizinisch versorgt werden.

