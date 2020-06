Weiterbildungskolleg Siegen: Abitur online machen

Siegen. Das Weiterbildungskolleg (WBK) Siegen bietet ab Sommer erstmals in der Region den neuen Bildungsgang Abitur-Online an. Es gibt noch freie Plätze.

Die vergangenen Wochen der Corona-Schließung nutzten Studierende in Siegen wie auch das Kollegium bereits „intensiv, um die Möglichkeiten des digitalen Unterrichts in unserem neuen Bildungsgang zu erproben“, sagte Schulleiterin Karin Jänicke.

Zielgruppe des Weiterbildungskollegs sind Erwachsene, die sich schulisch weiterqualifizieren und einen Schulabschluss wie das Abitur und Fachabitur absolvieren möchten, „gerade in diesen Zeiten eine gute Möglichkeit, um sich weiterzubilden“, so Karin Jänicke weiter.

Siegener Tests in der Corona-Pause

Seit Montag, 11. Mai, erhalten einzelne Semester abwechselnd wieder Präsenzunterricht. Vorher haben die Lehrerinnen und Lehrer Vieles getestet, was demnächst zum Teil auch für die Studierenden des Bildungsganges Abitur-Online den Unterrichtsalltag bestimmt.

Anmeldungen zum neuen Schuljahr sind noch möglich.

Die Studierenden wurden in der Corona-Auszeit online mit Aufgaben versorgt oder der Unterricht erfolgte über Videokonferenzen auf verschiedenen Plattformen. In dem neuen Bildungsgang wechselt sich regelmäßig eine Präsenz- mit einer Distanzphase ab: An zwei Abenden pro Woche sind die Studierenden in der Schule, die restliche Unterrichtszeit werden sie von zu Hause aus im Distanzunterricht lernen.

Trotz der hohen Eigenverantwortlichkeit wird es immer und sehr regelmäßig die Möglichkeit des direkten, persönlichen Austausches in der Schule geben – das ist für das Kollegium genauso wichtig wie für die Studierenden.

Und noch einen Vorteil sieht Karin Jänicke: „Wir werden eine einheitliche Lernplattform für Studierende nutzen können. Das wird den Distanzunterricht erheblich vereinfachen. Und vielleicht werden wir das ja auch nach den Sommerferien für unsere anderen Lerngruppen nutzen müssen, wenn der Distanzunterricht wegen der Pandemie noch weiter fortgeführt werden muss.“

Nicht für alle Siegener Studierende geeignet

Grundsätzlich seien die Erfahrungen aus diesen Wochen aber sehr wertvoll gewesen. Beispielsweise hätten eher introvertierte Studierende in dieser Zeit ganz oft überraschende Ergebnisse präsentiert, denn ihnen blieb mehr Zeit sich selbst zu organisieren und im eigenen Tempo den eigenen Interessen nachzugehen.

„Aber wir haben auch gemerkt, dass diese Form des Unterrichts nicht für alle geeignet ist. Viele unserer Studierenden brauchen den ganz regelmäßigen, täglichen Unterricht und die persönliche Unterstützung“, so die Schulleiterin.

