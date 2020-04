Wetter in Siegen: März war etwas zu warm

Der Alltag ist wegen Corona aus den Fugen geraten, eine Wetterbilanz für den Monat März zieht Willi Bürger, der die Wetterstation an der Realschule am Oberen Schloss in Siegen betreibt, dennoch: „Trotz der herrschenden Pandemie und der damit verbundenen Kontaktsperren: Das Wetter fand wie gewohnt statt!“

Temperaturen

Die Durchschnittstemperatur im März betrug 5,6° C, was 0,9° über dem 30-Jahre-Durchschnitt (19981-2010) von 4,7° liegt. Der wärmste März war im Jahr 2017 mit 7,9°, den kälteste März hatten wir in Siegen 1971 mit einer Durchschnittstemperatur von -0,1°. Die wärmsten Tage waren der 11. mit 10,9°, vor dem 19. mit 9,6°, die Monatshöchsttemperatur wurde am 16. mit 17,7° gemessen. Der kälteste Tag war der 30. mit 1,9° im Tagesschnitt, die Tiefsttemperatur wurde am 30. mit -4,5° und am Boden am 25. mit -10,4° gemessen. Der März hatte 11 Frosttage mit Temperaturen teilweise im Minusbereich, aber keinen Eistag mit Temperaturen ständig unter 0°. Im Durchschnitt der letzten 30 Jahre hatte der März 11,3 Frost- und 0,5 Eistage.

Niederschläge

Der Niederschlag im März betrug 95,7 l/qm und lag damit 3,8 Liter etwas unter dem 30-Jahre-Durchschnitt (19981-2010) von 99,5 l. Somit fielen im März 96,2 % des durchschnittlichen Niederschlags. Die höchsten Tagesniederschläge fielen am 11. mit 29,1 l, am 10. mit 18,2 und am 5. mit 11,1 l/qm. Die Niederschläge verteilen sich auf 15 Tage, wobei fast sämtlicher Regen in den ersten 13 Tagen fiel.

Schnee

Schnee spielte in diesem März wie auch zuvor im Winter keine Rolle.

Wind

Dieser März hatte die stärkste Bö am 10., mit 19,3 m/s = 69,5 Stundenkilometer, was Stärke 8 auf der Beaufort-Skala entspricht. Auch am 12. hatten wir mit 64 km/h Stärke 8.

Sonnenschein

Die Sonne schien im März insgesamt sehr gute 185 Stunden, normalerweise sind es in NRW 103 Stunden, damit war es ein überdurchschnittlicher Sonnenmonat. Zum Vergleich: Nur 2011 schien sie mit 197 Stunden mehr, 2008 hatten wir nur 71 Stunden Märzsonne.

Fazit

Der März 2020 war ein etwas zu warmer, sonnenscheinreicher Monat. Der Niederschlag war durchschnittlich, Regen fiel in den ersten 13 Tagen, danach hatten wir viel Sonne, aber oft sehr kalte Nächte.

