Wie lebt es sich im Alter im Siegerland?

Siegerland. Wie seniorenfreundlich ist das Siegerland? Im Heimat-Check können Sie Ihrem Heimatort in 15 Kategorien ein Zeugnis ausstellen

Lässt es sich auch im Alter gut in Ihrem Ort leben? Gibt es ein ausreichendes Angebot an barrierefreien Geschäften, lässt sich der öffentliche Nahverkehr auch von älteren Menschen gut nutzen und wie ist es um das Freizeitangebot für Senioren bestellt? Viele Wege im Siegerland sind steil, stehen dort ausreichend Sitzgelegenheiten zur Verfügung?

Normalerweise gibt es auch ein breites Kulturangebot mit vielen Theatern und Museen im Siegerland, können auch Senioren diese Angebote nutzen? Es geht dabei ausdrücklich um den Normalzustand, nicht um die außergewöhnliche Situation während der Corona-Krise.

So können Sie mitmachen

Beim Heimat-Check können Sie die Seniorenfreundlichkeit in Ihrem Ort bewerten. In die Note können Sie alles einfließen lassen, das die Seniorenfreundlichkeit im Siegerland aus Ihrer Sicht ausmacht. In 14 weiteren Kategorien können Sie ebenfalls Noten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) vergeben für Themen wie Kinderfreundlichkeit, Naherholungsangebote und Einkaufsmöglichkeiten. So stellen Sie Ihrer Heimat ein Zeugnis aus.

Außerdem können Sie erzählen, welche Geschichte Sie gerne über Ihren Ort lesen möchten. Gibt es zum Beispiel einen besonderes Angebot von oder für Senioren in Ihrem Ort, über die einmal ausführlich berichtet werden sollte? Gibt es Missstände, die das Leben von älteren Menschen negativ beeinflussen? Wir wollen mit Ihnen gemeinsam herausfinden, was gut in unserer Region läuft – und was nicht.

Die Umfrage dauert etwa fünf Minuten, die Ergebnisse inklusive der Bewertungen der einzelnen Orte veröffentlichen wir ab Mitte Mai online und in der gedruckten Lokalausgabe.

Hier gehts zum Fragebogen

So machen Sie beim Heimat-Check mit: Folgen Sie diesem Link zum Fragebogen, schon landen Sie auf unserer Online-Umfrage. Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern des Heimat-Checks 20 Ruhr.Topcards.

