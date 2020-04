Wilnsdorf: 43-Jähriger mit Messerstichen tödlich verletzt

Rudersdorf. Mit Messerstichen tödlich verletzt wurde ein 43-jähriger Mann am Donnerstagabend in Rudersdorf. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Das Verbrechen geschah am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr: In der Nähe des ehemaligen Gasthofs Tannenhof in Rudersdorf wurde ein 43-jähriger Mann, der vermutlich dort wohnte, mit Messerstichen tödlich verletzt.

In grelles Scheinwerferlicht hatte in der Nacht zum Freitag die Feuerwehr Wilnsdorf den Parkplatz vor dem ehemaligen Gasthof Tannenhof getaucht. Am Rand des Parkplatzes kämpften ein Notarzt sowie Rettungssanitäter um das Leben des Mannes, der mit einem Messerstich in den linken Bereich des Brustkorbes niedergestreckt worden war. Der Notarzt muss aber nur wenige Minuten den Tod des Mannes feststellen. Zuvor hatten zwei Jungjäger die mit ihrem Fahrzeug zufällig vorbeigekommen waren ,noch versucht, Erste Hilfe zu leisten, bis der Rettungsdienst eintraf.

Mordkommission ermittelt

Das 43-jährige Opfer soll im ehemaligen Gasthof Tannenhof gewohnt haben. Auf dem Parkplatz stand sein silberfarbener VW-Golf, direkt daneben ein weiterer Pkw der Marke Opel. An beiden Fahrzeugen waren die Heckklappen geöffnet, dahinter entdeckten die Polizeibeamten mehrere prall gefüllte schwarze Plastiksäcke. Über den Inhalt konnte die Polizei vor Ort keine Angaben machen. Zwischen den beiden Fahrzeugen lag ein Badelatschen und wenige Meter davor das Gegenstück sowie ein Schlüsselbund.

Da der Täter flüchtig war, waren zahlreiche Polizeibeamte angefordert worden, ebenso ein Polizeihubschrauber, mit dem die Fahndung aufgenommen wurde. „Auf dem Wirtschaftsweg, der nach Wilgersdorf führt, konnte der Täter gegen 22.20 Uhr aufgefunden und festgenommen werden“, so Philipp Scharfenbaum von der Staatsanwaltschaft Siegen. Spät in der Nacht traf dann auch die Mordkommission aus Hagen ein und nahmen die Ermittlungen auf. Die Hintergründe und der genaue Tatablauf sind nach Aussagen der Mordkommission noch unklar.

Am Freitagmorgen suchte eine Hundertschaft der Polizei das Waldgebiet nach der Tatwaffe ab – das Messer, mit dem der 43-Jährige umgebracht wurde, wurde bisher nicht gefunden. Am Nachmittag wird der festgenommene Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt.

