Wilnsdorf: Auto ruckelt – dann steht es plötzlich in Flammen

Wilnsdorf. Beim Höhwäldchen in Wilnsdorf dringt während der Fahrt Rauch aus dem Motorraum eines Autos. Der Fahrer kann anhalten, doch der Wagen brennt aus.

Totalschaden entstand am späten Donnerstagnachmittag an einem BMW auf dem Parkplatz beim Sportplatz am Höhwäldchen. Der 27-jährige Fahrer war vom Kreisel Richtung Oberdielfen unterwegs, als sein Fahrzeug zu ruckeln anfing und Rauch aus dem Motorraum kam.

Er steuerte den Parkplatz am Sportplatz an und rief die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen anrückte. Noch bevor die Helfer eintrafen, schlugen Flammen unter dem Motorraum heraus. In einem Schnellangriff hatten die Feuerwehrmänner diese schnell gelöscht, konnten jedoch nicht verhindern, dass der Pkw ausbrannte. Zur Brandursache nahm die Polizei die Ermittlungen auf.

