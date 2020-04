Wilnsdorf: Kradfahrer durch Unfall verletzt

Der erste Motorradunfall in der Saison 2020 ereignete sich auf der L 904 und forderte einen Verletzten.

Wilgersdorf. Bei einem Unfall auf der Landtraße 904 zwischen einem Krad und einem Pkw wurde der Kradfahrer verletzt, am Pkw entstand ein Totalschaden

Mit Verletzungen musste am Sonntagvormittag, 5. April, ein 50-jähriger Kradfahrer nach einem Verkehrsunfall in Wilnsdorf in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Kradfahrer befuhr die Landstraße 904, von der Kalteiche kommend, in Fahrtrichtung Wilgersdorf. Nach ersten Erkenntnissen kam plötzlich aus einem Waldparkplatz ein 20-jähriger Pkw-Fahrer herausgefahren, ohne auf die Vorfahrt des 50-jährigen Kradfahrers zu achten. Dieser fuhr mit voller Wucht in den Pkw und kam zu Fall, wobei er sich erheblich verletzte. Am Personenwagen entstand Totalschaden.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.