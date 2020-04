Wilnsdorf: Lego-Osterweg in Obersdorf mit sieben Stationen

Obersdorf. An sieben detailreichen Lego-Stationen wird in Wilnsdorf-Obersdorf die Passions- und Ostergeschichte nacherzählt. Angebot noch bis zum Wochenende

Die Ev.-Ref. Kirchengemeinde Rödgen-Wilnsdorf hat in Obersdorf einen Osterweg errichtet: An sieben Stationen werden aus Lego nachgebaute Szenen der Passions- und Ostergeschichte gezeigt.

Viele Besucher, längst nicht nur aus dem Siegerland, zog die ungewöhnliche Aktion bereits an. Der Osterweg beginnt am Wald- und Ameisenlehrpfad hinter dem Sportplatz in Obersdorf. In Schaukästen haben Mitarbeiter der Marienwallfahrt Werl mit Legosteinen Personen, Gebäude und Örtlichkeiten detailreich nachgebaut: Etwa der Einzug Jesu in Jerusalem, das letzte Abendmahl, die Verurteilung zum Tode durch Pontius Pilatus, die Kreuzigung auf Golgatha und die Auferstehung.

Das letzte Abendmahl in der Lego-Version. Foto: Thorsten Wroben

In der Tradition des Weihnachtskrippenwegs des CVJM Obersdorf

An jeder Station des Rundwegs gibt es begleitende Texte, Kinder können bei einem Quiz Fragen beantworten. Der Osterweg steht in der Tradition des Weihnachtskrippenwegs des CVJM Obersdorf und kann noch bis zum 19. April angeschaut werden.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.