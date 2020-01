Zeppenfeld. Beim Abbiegen zu stark beschleunigt: In Neunkirchen verlor ein 20-Jähriger die Kontrolle über seinen BMW.

Zwei Verletzte bei Unfall in Zeppenfeld

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Mittwochabend auf der Frankfurter Straße in Neunkirchen-Zeppenfeld. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer hatte seinen BMW schnell beschleunigt, als er von der Lindenstraße nach rechts in die Frankfurter Straße abbog. Der Pkw brach aus, der junge Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen.

Auto durchbricht Gartenzaun

Das Fahrzeug überschlug sich und zertrümmerte einen metallenen Gartenzaun. An einer Garage kam der Wagen zum Stillstand. Aus dem total beschädigten Fahrzeug konnten sich der 20-jährige Fahrer sowie sein gleichaltriger Beifahrer befreien. Sie waren aber so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste auch die Feuerwehr ausrücken. Während der Unfallaufnahme war die Frankfurter Straße im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

