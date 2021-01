97-jährige Sprockhövelerin ist 190. Corona-Tote im Kreis

Sprockhövel Bislang sind 15 Menschen aus Sprockhövel in Zusammenhang mit der Pandemie gestorben.

Der Tod einer 97-jährigen Frau aus Sprockhövel lässt die Zahl der mit oder am Corona-Virus Verstorbenen im Ennepe-Ruhr-Kreis auf 190 steigen.

Inzidenzwert steigt weiter

Aktuell gibt es im Kreisgebiet 7174 bestätigte Corona-Fälle (Stand: Freitag, 15. Januar). Von diesen sind aktuell 972 infiziert, 6012 gelten als genesen. Die Zahl der Infizierten ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 68 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 125,57 (Vortag 124,34).

415 infizierte Sprockhöveler sind wieder gesund

Durch die jüngsten Entwicklungen ist der Inzidenzwert in Sprockhövel aktuell auf 75,26 gestiegen. Von den kreisweit 972 Erkrankten wohnen 76 in Sprockhövel, das ist ein mittlerer Wert zwischen den Extremen Breckerfeld (27) und Witten (416). 415 infizierte Sprockhöveler gelten wieder als gesund, 15 sind bis heute mit oder am Corona-Virus gestorben.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 65 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Neun von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, acht werden beatmet.