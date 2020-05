Altenheim-Förderkreis in Sprockhövel unterstützt Aktionen

Jetzt endet die Isolation auch für die Bewohner des Matthias-Claudius-Hauses (MCH) in Niedersprockhövel, sie dürfen wieder Besuch empfangen. Gleichwohl war die Einrichtung nie weg vom Radar etwa des Förderkreises, der sich seit 1996 für das MCH engagiert und immer wieder Vorhaben und Projekte unterstützt.

Flügel brauchte Generalüberholung

Vor zwei Jahren kam bereits die Überlegung auf, den in die Jahre gekommenen Flügel im Foyer der Pflegeeinrichtung entweder auf Vordermann bringen zu lassen oder ihn zu ersetzen, sollte die Restaurierung zu teuer sein. "Hintergrund der Aktion war, dass Solisten uns im Rahmen von Veranstaltungen darauf aufmerksam gemacht haben, dass das Instrument mal eine Generalüberholung braucht", erklärte Rita Gehner, Vorsitzende des Förderkreises. "Die Kostenvoranschläge ergaben dann aber, dass eine Generalüberholung in etwa genauso teuer wie die Neuanschaffung eines gebrauchten und deutlich jüngeren Schimmel-Flügels wäre."

In Altenberg fündig geworden

In einer Klavierhalle in Altenberg bei Münster wurde der Förderkreis fündig: Dank finanzieller Unterstützung der Sparkassenstiftung Sprockhövel, der Dr.-Albrecht-Gräber-Stiftung und der Volksbank Sprockhövel in einer Gesamthöhe von 10.000 Euro und durch Mitgliedsbeiträge konnte ein gebrauchter Schimmel-Flügel, Baujahr 1976, für das MCH angeschafft werden.Das bisherige Instrument, das noch aus dem Nachlass der ersten CDU-Kulturpreisträgerin Cläre Füllinger stammt und aus den 50-er Jahren. Dieses Exemplar wurde in Altenberg in Zahlung genommen. Cläre Füllinger war selbst Heimbewohnerin und hat auch vom MCH aus verschiedene Kulturaktionen organisiert. "Eigentlich sollte im März der Flügel in einer Feierstunde zusammen Sopranistin Anna-Christin Sayn und Atsuko Ota als Pianistin", so Rita Gehner. Corona hat jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht.

"Handwerken mit Senioren"

Und auch ein anderes Projekt des Förderkreises lieg derzeit auf Eis: "Handwerken mit Senioren" steht bei der "Mobilen Werkzeugkiste" auf dem Programm. Anbieter ist ein Bochumer Start-Up-Unternehmen von Tobias Marquardt. Er bietet spezielle Handwerkskurse in Senioreneinrichtungen n und hat bei den bislang zwei Terminen am Perthes-Ring zum Auftakt überzeugt; Rita Gehner und Peter Rust vom Vorstand und Thomas Alexander von der Volksbank waren bei der Premiere mit von der Partie, um sich ein eigenes Bild machen zu können. Gemeinsam mit fünf Bewohnern wurde ein variabler Kalender aus Holz gefertigt, beim zweiten Termin eine Buchstütze. "Innerhalb von zwei Stunden ein ganzes Werkstück in Händen zu halten war schon eine große Freude für die Senioren", so Gehner. Der Förderkreis hat in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung und dem Sozialen Dienst zunächst sechs weitere Termine bei der "Mobilen Werkzeugkiste" gebucht - für die Zeit nach Corona.