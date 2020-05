Corona: Ärger in Sprockhövel über gesperrten Wanderweg

Seit 40 Jahren lebt Ortrud Scholze in Sprockhövel an einem kleinen Stichweg an der Wuppertaler Straße. Und seit 40 Jahren liebt sie Spaziergänge in ihrer rundum grünen Umgebung. Besonders beliebt: Die Straße „Im Brahm“, die für Autos irgendwann im Nichts endet. Dann haben nur noch Spaziergänger freie Fahrt. Doch seit kurzer Zeit steht die 77-Jährige nicht nur vor Bäumen, sondern auch vor einer Absperrung.

Eigentümer ärgert sich über Hundekot

Auf einem Informationsblatt steht, dass das ein Privatweg ist, Wanderer und Hundebesitzer bitte den öffentlichen Wanderweg nehmen sollen. „Da wir seit den Corona-Einschränkungen auf unserem Weg vermehrt Hundekot und gefüllte Hundekotbeutel entfernen mussten und durch das hohe Personenaufkommen Gefahren für unsere alten, spazieren gehenden Mitbewohner befürchten, bitten wir Sie, von der Nutzung unseres Privatweges Abstand zu nehmen.“ Sehr zum Ärger von Ortrud Scholze und anderen Spaziergängern. „Man kann doch nicht einfach einen Weg, der jahrzehntelang öffentlich benutzt werden konnte, absperren“, wundert sich die 77-Jährige.

Ordnungsamt gibt Eigentümer recht

„Doch, natürlich kann man“, stellt die Leiterin des Sprockhöveler Ordnungsamtes Angelika Densow klar. Auf dem Informationsblatt steht unten, dass dies „in Absprache mit dem Ordnungsamt“ erfolgte. Das müsse es aber gar nicht, betont die Amtsleiterin. Denn man könne mit seinem Privatgrundstück so ziemlich alles machen. Vor allem aber müsse man niemanden über seinen Privatweg gehen lassen. Das bedürfe nicht einmal die Zustimmung des Amtes.

Ortrud Scholze pocht auf Gewohnheit

Ingrid Scholze leuchtet dieses Vorgehen, vor allem mit dem Verweis auf Corona, nicht ein. „Hier trifft man absolut selten jemanden. Wenn in so einer herrlich grünen Landschaft jeder seinen Privatweg einfach mit einem Seil absperren würde, das wäre ja schrecklich. „Vor allem in diesen Zeiten, in denen sowieso alles eingeschränkt ist, freut man sich doch, wenn man noch irgendwo im Grünen spazieren kann“, meint die Sprockhövelerin. Vor allem kann sie nicht nachvollziehen, dass es jahrzehntelang erlaubt war und plötzlich solche Maßnahmen getroffen werden. Zumal es dort fast keine Häuser gibt, an denen Spaziergänger vorbei strömen. Rechtlich aber ist die Maßnahme eindeutig.