Corona: Angebote für gelangweilte Kinder in Sprockhövel

In Zeiten der Corona-Krise brauchen manche Kinder und deren Familien, die viel gemeinsame Zeit in der Wohnung verbringen, Angebote für abwechslungsreiche Freizeitgestaltung. Der Sprockhöveler Verein Sunshine4kids bietet in Verbindung mit der Deutschen Postcode Lotterie eine kostenlose Möglichkeit, nach draußen zu kommen.

Ein Privatbesuch in der "Oase"

Seit 2015 unterhält der Verein am Fritz-Lehmann-Weg in Niedersprockhövel mit seiner "Oase" eine kleine Idylle, die zwar aufgrund der strengen bundesweiten Regeln der Corona-Krise zurzeit geschlossen bleiben muss, doch berichtet die Vereinsvorsitzende Gaby Schäfer, nach Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium für Familien ein Angebot erarbeitet. "Interessierte Familien können mit mir Kontakt aufnehmen und eine gewünschte Zeit angeben, in der sie die Oase nutzen möchten", sagt Gaby Schäfer. Grundsätzlich sei das täglich zwischen 9 und 18 Uhr möglich. "Wir treffen unns vor Ort und ich schließe das Gelände auf. Die Familien, die sich per Ausweis als Kernfamilie ausweisen können müssen, haben dann die Möglichkeit, die Oase von innen abzuschließen." Es gibt hier ein Häuschen, Beete, es gibt Hühner, Bienen, Meerschweinchen und Kaninchen. Wer möchte kann spielen und grillen. Zum Ende der vereinbarten Zeit verlässt die Familie das Gelände wieder. Kontakt: 0160/7480539.

Basteln mit Alltagsgegenständen

Der kleine Atelierladen Kreativothek ist bei vielen Kindern für seine Malkurse bekannt, die jedoch zurzeit nicht angeboten werden können. "Wir versuchen daher, täglich einen neuen Basteltipp online zu stellen mit Dingen, die jeder zu Hause hat", sagt Inhaberin Alexandra Luczak. "Wir haben aufgerufen uns mitzuteilen, welche Materialien das sind." Das Team von Kreativothek denkt sich dann dazu eine lustige Bastelidee aus. Weiter im Angebot des Ladens: Positive Achtsamkeitssprüche und ein Dankbarkeitstagebuch für Kinder. Nähere Infos: www.kreativothek.de und 0173/6955305.