Corona: Grüne und SPD streiten um Grünabfallsammlung

Sprockhövel Grüne in Sprockhövel wollen Stadt zu mehr Abgabemöglichkeiten verpflichten. SPD nimmt Verwaltung in Schutz

Die Ratsfraktionen der Grünen und der SPD in Sprockhövel streiten um das Thema Grünabfallsammlung. Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung für den kommenden Samstag, 25. April, einen Termin für die Bürger angeboten, ihn dann aber in der vorvergangenen Woche mit dem Hinweis auf das Corona-Virus abgesagt.

Grüne: Stadt ist zur Sammlung verpflichtet

Die Sprockhöveler Grünen hatten daraufhin diese Entscheidung öffentlich kritisiert; die Stadt sei grundsätzlich zur Sammlung verpflichtet und könne sich nicht mit einem Verweis auf die gebührenpflichtige Nutzung der Umladeanlage des Entsorgers AHE in Gevelsberg und Witten aus der Verantwortung ziehen. Im Nachgang stellte die grüne Ratsfraktion einen Antrag für die nächste Ratssitzung, wonach die Stadt verpflichtet werden sollte, an mehreren Tagen im Mai in allen Stadtteilen Sprockhövels die Möglichkeit der Grünabfallabgabe anzubieten. Das entzerre das bekannt hohe Aufkommen und bewirke einen positiven Effekt, indem die Bioabfallquote erhöht werde, schreiben die Grünen. Als Alternative schlagen die Grünen vor, an einer Stelle in der Stadt eine Abgabemöglichkeit zu schaffen mit festen Öffnungszeiten (montags bis freitags 8 bis 17 Uhr).

SPD: Grünen-Antrag runter von der Tagesordnung

Die SPD-Ratsfraktion stellt nun ihrerseits den Antrag, den Grünen-Antrag von der Tagesordnung der nächsten Ratssitzung abzusetzen. Dafür führen die Sprockhöveler Sozialdemokraten mehrere Argumente an. Zum einen greife der Antrag in die "laufenden Geschäfte der Verwaltung" ein und gehöre somit nicht in die Zuständigkeit des Stadtrates. Die Festlegung mit Öffnungszeiten verstoße gegen die Gemeindeordnung, die die Personalhoheit beim Bürgermeister ansiedelt. Die SPD sieht in dem Vorstoß der Grünen eine Gesundheitsgefährdung sowohl der Bevölkerung wie auch des Personals des Bauhofes: Zudem habe der Krisenstab Sprockhövel auf Grundlage der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW im Zusammenhang der Versammlungseinschränkungen (nicht mehr als zwei Personen) sowie der Einhaltung hygienischer Vorschriften in Bezug auf die Pandemie die Sammlung absagen müssen. Die SPD zeigt sich "in höchstem Maße entsetzt" über den Grünen-Antrag, der angesichts der Vorwürfe, die Stadt ziehe sich aus der Verantwortung, befremde und beschäme.