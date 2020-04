Corona:-Hilfe aus Sprockhövel für Dorf in Nigeria

Im Ennepe-Ruhr-Kreis ist vielleicht mal das Mehl oder Toilettenpapier in den Läden knapp. Im nigerianischen Heimatdorf von Dominic Ekweariri, Pastor in der Pfarrei St. Peter und Paul Sprockhövel, Wetter und Witten, gibt es in der totalen Ausgangssperre keine Arbeit, keinen Lohn, nichts mehr zu essen. Mit seinem Verein "Pastor Dominic hilft" (www.pastor-dominic-hilft.de) springt der Geistliche mit Hilfe von hiesigen Spendern nun ein.

Bildungsprojekt tritt aktuell in den Hintergrund

Schwerpunkt des Vereins ist eigentlich ein Bildungsprojekt für die Ärmsten der Armen in Ogwu Nguru: Für rund 30 Kinder aus dem Heimatdorf von Pastor Dominic Ekweariri wird mit Hilfe von Spenden das Schulgeld gezahlt, werden Schuluniformen und -bücher finanziert. Doch jetzt kam ein ganz anderer Hilferuf: Die Corona-Pandemie hat fundamentalere Probleme hervorgebracht, sagt der 39 Jahre alte Geistliche, der als Auslandspriester in der deutschen Pfarre arbeitet. Die Corona-Krise sei "mit voller Wucht in Nigeria angekommen", berichtet er.

Fast keine Lebensmitteltransporte mehr

Sein Heimatdorf befindet sich seit einigen Wochen im vollständigen Lockdown: Alle Märkte und Geschäfte sind geschlossen, die Menschen dürfen nicht mehr zur Arbeit gehen. "Da die Mehrheit der Bevölkerung dort jedoch ohnehin nur von der Hand in den Mund lebt und sich weder auf Ersparnisse, noch auf jegliche staatliche Unterstützung verlassen kann, spielen sich mittlerweile herzzerreißende Szenen ab", erzählt Ekweariri von den Verhältnissen vor Ort. Auch für Menschen, die nicht schon vorher in absoluter Armut lebten, sei es schwer, sich Nahrungsmittel zu beschaffen. Es gebe fast keine Lebensmitteltransporte mehr.

Verein gibt 500 Euro für Lebensmittel

Pastor Dominic hat nun 500 Euro aus den Spendentopf des Vereins ins Dorf geschickt, mit denen Lebensmittel bezahlt werden konnten. So wurden 350 Kilogramm Reis, sieben Kartons Tomatenpaste und sieben Säcke Zwiebeln gekauft. Alexander Ihenebo, ein Mitbruder von Pastor Dominic Ekweariri und lokaler Unterstützer des Vereins vor Ort, hat bei einem Bauern eine Lieferung bestellen können. So konnten die 30 Kinder aus dem Bildungsprojekt und ihre Familien sowie weitere Familien in Not versorgt werden.