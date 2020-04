Corona: Kämmerer von Sprockhövel lehnt Steuererhöhungen ab

Schon in normalen Zeiten ist die Aufstellung eines Haushalts für eine überschuldete Kommune ein Kunststück. Durch die Corona-Pandemie mit Einschränkungen und Stillstand in weiten Teilen der Wirtschaft ist aber die Finanzplanung des laufenden Jahres auch für Sprockhövel in eine dramatische Schieflage geraten.

Einnahmesituation hat sich schnell verändert

Der Stadtkämmerer und Erste Beigeordneter Volker Hoven berichtet, schon bei den Meldungen von unterbrochenen Lieferketten und Sperrungen erster Produktionsbetriebe sei ihm klar geworden, dass das alles unmittelbare Auswirkungen auf den Sprockhöveler Haushalt haben würde. "Als dann noch von der Landesregierung verfügt wurde, dass betroffene Unternehmen auch keine Steuervorauszahlungen mehr leisten müssen, war die Krise übermächtig bei uns angekommen", sagt der Kämmerer. Unter dem Strich habe sich die Einnahmesituation der Stadt insbesondere bei der Gewerbesteuer innerhalb weniger Wochen komplett geändert.

Notwendigkeit eines Nachtragshaushaltes

Nun muss ein Nachtragshaushalt her, der den aktuellen Entwicklungen Rechnung trägt. Verschärft wird die Lage zudem, weil der instinktive Blick auf das, was Städte auf der hohen Kante haben und was akute Linderung versprechen könnte, bei Kommunen wie Sprockhövel nicht zieht. "Im Haushaltsplan oder in Nachtragshaushalt darf nicht auf die Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden", informiert Volker Hoven. Das gelte nur für Stärkungspakt-Gemeinden, hier muss der Haushaltsplan nach dem Stärkungspaktgesetz ausgeglichen sein. Beim Jahresabschluss kann dann allerdings auf die Ausgleichsrücklage, die in Sprockhövel rund 10 Millionen Euro beträgt, zugreifen, dafür müsse jedoch der Haushaltsplan ausgeglichen sein. "Deshalb haben wir den Regierungspräsidenten vorsorglich gefragt, wie damit im Falle einer Nachtragssatzung umzugehen sei", berichtet Hoven. Die Antwort aus Arnsberg stehe noch aus.

Sprockhövel kann Situation nicht allein stemmen

Ein bisschen scheint die Situation für Kämmerer Hoven - und natürlich für die meisten anderen Haushaltsverantwortlichen in den deutschen Städten - so zu sein, als nähme man dem Kutscher die Zügel aus der Hand. Es sind ja noch andere Einnahmen, deren Ausfall plötzlich zu kompensieren sind: "Pro Monat entgehen uns allein durch die fehlenden Kita-Gebühren rund 120.000 Euro verloren", sagt Hoven. Andererseits steigen die Kosten für Sozialleistungen und es wird mehr Kreisumlage nach Schwelm zu überweisen sein. Zwar gilt seit Jahresbeginn keine Haushaltssperre mehr, Hoven lässt aber keinen Zweifel daran, dass bei Ausgaben künftig "sehr restriktiv" verfahren werden müsse. "Ich stelle wie die meisten meiner Kollegen in den Rathäusern fest, dass wir diese Situation nicht mehr alleine stemmen können", räumt er ein. Dies sei die Stunde der Regierungschefs, die nötigen Weichen würden jetzt national und international gestellt. Insofern, sagt Volker Hoven, sei er gelassen.

Hoven will Bürger nicht noch mehr belasten

Hoven macht aber vor der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes deutlich, dass eine Erhöhung bei der anderen wichtigen Finanzsäule der Kommunen, der Grundsteuer, mit ihm nicht zu machen sei. "Die Belastungen für unsere Bürgerinnen und Bürger sind durch die Krise ohnehin schon sehr groß, da wäre eine Steuererhöhung nicht vermittelbar." Volker Hoven hat bei allen zu berücksichtigenden Alarmzeichen durch Corona aber nicht den Blick auf positive Begleiterscheinungen verloren. "Ich bin dankbar, dass wir in der städtischen Gesellschaft Zeuge werden von selbstloser Nächstenliebe und vielen kreativen Ideen, die uns weiterbringen und Bestand haben über die Krise hinaus."

Rat muss Nachtragshaushalt beschließen

Auch in existenziellen Lagen wie der derzeitigen Corona-Krise werden demokratische Abläufe grundsätzlich nicht berührt.

Der Nachtragshaushalt wird demnach zwar durch den Kämmerer aufgestellt. Beschlossen wird er jedoch nach § 81 der Gemeindeordnung NRW. Dort sind die Modalitäten für Nachtragssatzungen festgelegt.