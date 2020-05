Corona: Sprockhöveler baut Besuchscontainer für Altenheime

Peter Schmücker, Inhaber der früheren Haßlinghauser Zimmerei Werner Lüddecke, wirbt für sich und seine Firma "Die Holzbauprofis" mit Expertise für Anbau und Aufstockung. So hat er bereits mit seiner Crew von Fachleuten wie Bauingenieuren, Architekten, Bautechnikern und Zimmerern für alle möglichen Häuser und Gebäude Ideen, Lebens- und Arbeitsräume zum Wohlfühlen, entwickelt und umgesetzt.

Berufliche Herausforderung

Das Leben inmitten der Corona-Pandemie erlebt der Sprockhöveler jetzt auch als berufliche Herausforderung, nachdem er eine tiefgreifende persönliche Erfahrung machen musste. "Die Tante meiner Frau lebt in einem Seniorenheim und darf in dieser Zeit wie alle anderen Bewohner im Haus keinen Besuch empfangen", berichtet der Firmenchef. Da sei wirklich "herzzerreißend", eine Begegnung mit Distanz im Freien musste frühzeitig beendet werden, weil die alte Dame fror. Das war Anfang der vergangenen Woche, zwei Tage später hatte Peter Schmücker eine Idee mit dem Anspruch, eine Art Befreiuungsschlag gegen Virengefahr und behördlichem Besuchsverbot gleichermaßen zu sein: "Ich wollte einen separaten Raum schaffen, in dem sich Heimbewohner und Angehörige treffen und sehen können", sagt er.

Keine Baugenehmigung erforderlich

Schnell war eine Form ersonnen, eine Art Box sollte es sein, Containergröße, einfach aufzubauen und auf einem Parkplatz abzustellen. "Ich habe es Begegnungsräume genannt, denn die Box soll eine wichtige soziale Funktion erfüllen und der Menschenwürde aktuell wieder zu ihrem Recht verhelfen." Der mobile Charakter des Begegnungsraums ist wichtig, "so ist für das Angebot keine Baugenehmigung erforderlich", sagt Schmücker, im Prinzip sei denkbar, gleich mehrere solcher Boxen auf dem Parkplatz vor einem Pflege- oder Seniorenheim abzustellen.

Barrierefreier Zugang

Altenheimbewohner und Besucher betreten barrierefrei den Begegnungsraum durch getrennte Eingänge an den Kopfseiten, der Innenraum ist durch eine Plexiglasscheibe geteilt, Gespräche sind möglich, Berührung hingegen nicht", sagt Peter Schmücker. Sollte noch länger von Corona eine Gefahr ausgehen, etwa, wenn es eine weitere Infektionswelle gäbe, wäre der Begegnungsraum auch im Winter gut geeignet, weil er eine Heizung hat. Besondere Bedeutung habe, dass Bewohner und Besucher keine Aufsicht benötigen, also die so wichtige Intimsphäre gewährleistet ist.

Lockerungspläne berühren nicht Geschäftsidee

Peter Schmücker hat für den Begegnungsraum die Pläne fertig gestellt. Die Vermarktung ist der nächste Schritt. "Einige Anfragen habe ich bereits, bis zum Ende der Woche haben wir einen Musterraum für eine Präsentation auf dem Firmengelände." Wer Interesse habe und über eine Stellfläche verfüge, könne ziemlich schnell bedient werden. Am Dienstagnachmittag wurde zwar bekannt, dass NRW-Minister Laumann ab kommenden Sonntag Lockerungen beim Besuchsverbot in den Alten- und Pflegeheimen veranlassen will. "Das ändert aber nicht an meinem Plan, solchen Heimen und auch Einrichtungen der Tagespflege mein Begegnungsraum-Konzept anzubieten", sagt Peter Schmücker.

Boxen sind nachhaltig

Einrichtungen wie Senioren- und Pflegeheime können die Begegnungsräume mieten oder kaufen, da gebe es keine Beschränkung, sagt Schmücker. Gefertigt werden die Boxen aus Holz. "Sie sind nachhaltig, wenn sie nach Corona nicht mehr als Begegnungsräume benötigt werden, kann man sie genauso gut als Gartenhaus oder - mehrere Module zusammengestellt - als externes Büro nutzen", schlägt der gebürtige Gevelsberger vor.

Kontaktdaten des Herstellers

Nähere Informationen gibt Peter Schmücker gerne telefonisch unter 02339/120390, per E-Mail info@die-holzprofis.de weiter.

Angaben zur Firma gibt es im Internet unter www.die-holzprofis.de