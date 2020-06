Die Sonntags-Konfirmanden in Sprockhövel

Sprockhövel Zwei von vier Gruppen wurden am Sonntag in der evangelischen Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel konfirmiert.

Insgesamt wurden in der Kirchengemeinde, die den Hattinger Stadtteil Bredenscheid mit dem Sprockhöveler Stadtteil Niedersprockhövel umklammert, am 13. und 14. Juni 13 in Bredenscheid und 31 in Sprockhövel konfirmiert.

Aus Gründen des Schutzes gegen eine Corona-Infizierung wurden die Sprockhöveler Christen in vier Gruppen aufgeteilt. Am Sonntag waren es in der ersten Gruppe um 10 Uhr Mila an Haack, Paul Bensch, Tim Fuchs, Jannis Kemmerich, Nicolas Kurz, Sam Prinz, Rouven Schmale, Inaya Sonnenschein und Luca Woelke, dann um 12 Uhr Emelie Krauß, Niklas Kirschhei, Greta Schirp, Neo Selz, Svea Stritzke, Lina Tews, Jolin van Lent und Mariella Weinand.