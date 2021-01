Doch noch Zukunft für die Zukunftskommission in Sprockhövel

Sprockhövel Mit einer klaren Mehrheit ausgestattet wollen CDU und Gründe die Kommission stoppen. Doch so einfach geht das nicht.

Der Abgesang für die Zukunftskommission schien bereits angestimmt: In einem Interview mit dieser Zeitung hatte der neue CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Waschke angekündigt, kraft der neuen Mehrheitsverhältnisse mit Stimmen der Grünen und seiner Fraktion das ungeliebte, weil in seinen Augen ungeeignete Instrument für mehr Bürgerbeteiligung abzuschaffen.

Konstituierung der Kommission

Doch anstelle der Abschaffung erfolgte in der vergangenen Ratssitzung ein Tagesordnungspunkt zur Konstituierung der Kommission - das war so festgelegt in ihren Statuten für die neue Ratsperiode. Vor der eigentlichen Festlegung der neuen Mitgliederstruktur nutzten die politischen Kontrahenten die Gelegenheit für eine überaus kontroverse Aussprache. FDP-Fraktionschef Bodo Middeldorf verteidigte die Zukunftskommission gegen die Vorwürfe von Waschke, "hier wurde erfolgreiche Arbeit geleistet, das hat auch der Bericht der Zukunftsmanagerin Corinne Romahn gezeigt". Die CDU sei die Fraktion gewesen, die von Beginn an die Tätigkeit der Zukunftskommission boykottiert habe, so der Liberale.

CDU-Vorwurf: Zu wenige Bürger

Torsten Schulte (CDU) erinnerte daran, zu welchem Zweck die Kommission 2015 gegründet worden sei. "Es ging uns allein darum, im Dialog mit der Bürgerschaft herauszufinden, welche Bereiche ihnen wichtig seien, was finanziert werden müsse und was nicht." Insofern sei die Bürgerbeteiligung zentrale Voraussetzung für die Existenzberechtigung der Zukunftskommission gewesen, "und diese Voraussetzung hat sie nicht erfüllt", so Schulte. Es seien bei den Sitzungen mehrheitlich Kommunalpolitiker gewesen, nicht Bürger.

Auflösung mit Zweidrittelmehrheit

Einfach auflösen lässt sich die Zukunftskommission mit den Stimmen von CDU, Grünen und MiS-Wählergemeinschaft nicht; eine Zweidrittelmehrheit wäre dafür erforderlich. So fand die vorgeschriebene Konstituierung planmäßig statt: CDU, SPD und Grüne entsenden jeweils vier Mitglieder, die FDP eins.