Dürftige Bedingungen für E-Mobilität in Sprockhövel

Eine E-Ladestation des AVU auf dem Parkplatz an der Mühlenstraße in Sprockhövel.

Sprockhövel Die Anzahl der neu zugelassenen Elektroautos ist zwar in 2020 deutlich gestiegen. Es hapert aber an der Ladeinfrastruktur.

Der Ausbau der Elektromobilität wird von der Bundesregierung vorangetrieben. Die Zahl der neu angeschafften E-Autos stieg im vergangenen Jahr - auch in Sprockhövel. Doch bei der wichtigen Ladeinfrastruktur hapert es in der Stadt wie auch im Ennepe-Ruhr-Kreis noch erheblich.

Aufwärtstrend bei E-Autos im Kreis

Die Zuwachsraten bei elektrisch betriebenen Pkw im EN-Kreis sind beachtlich: Die Zulassungsstatistik besagt, dass sich die Zahl der reinen Elektrofahrzeuge von 589 in 2019 auf jetzt 1267 mehr als verdoppelt hat. Auch in Sprockhövel ist der Aufwärtstrend festzustellen, von 45 (2019) auf 107 zur Jahreswende. Und auch bei den so genannten Hybridfahrzeugen mit Elektro- und Verbrennungsmotor zeigt der Pfeil innerhalb eines Jahres nach oben: Waren es 2019 noch 175 solcher Fahrzeuge in Sprockhövel, so sind es aktuell 324 Hybridautos.

EN-Kreis im Mittelfeld bei Ladesäulen

Zum Vergleich: Insgesamt sind im Kreisgebiet 259.139 Fahrzeuge angemeldet, 201.687 davon sind Personenkraftwagen, teilt das Straßenverkehrsamt mit.

Weniger erfreulich als beim Zuwachs von E-Mobiliät verhält es sich jedoch beim Thema Ladeinfrastruktur. Der Deutsche Automobilverband VDA hat hierzu eine Statistik veröffentlicht: Der Ennepe-Ruhr-Kreis liegt mit seinen 134 öffentlichen Ladepunkten deutschlandweit im Mittelfeld - Platz 162 von 400. Von diesen 134 wird der Löwenanteil von 70 Ladesäulen an 35 Standorten vom Versorger AVU bereitgestellt. Auf Sprockhövel entfallen hierbei lediglich acht Ladesäulen.

Acht Säulen in Sprockhövel

Die Standorte: Volksbank Mühlenstraße, Rathausplatz in Haßlinghausen, BMW-Autohaus am Eichenhofer Weg, IG-Metall-Bildungszentrum Otto-Brenner-Straße. Von der Zentralen Gebäudebewirtschaftung (ZGS) sind Planungen bekannt, am Standort der Grundschule Börgersbruch zwei weitere Ladestationen zu installieren. Auch bei der Sparkasse Sprockhövel wird zurzeit geprüft, ob die Voraussetzungen geschaffen werden können, künftig auf ihrem Parkplatz Strom zu tanken.

Grüne wollen Gas geben

Der Fraktionschef der Sprockhöveler Grünen, Thomas Schmitz, will in diesem Bereich Gas geben. "Mit der CDU führen wir Gespräche, wie wir bei der Ladeinfrastruktur schnell Verbesserungen erzielen können", sagt er. Wichtig sei in diesem Zusammenhang, städtische Grundstücke für weitere Ladesäulen zu finden. Zusätzlich zu den genannten Optionen stehe auch das Areal Alte Haase auf dem Prüfstand.