Eichenprozessionsspinner: Sprockhövel schließt Spielplätze

Sprockhövel Fänkenstraße und Herzkamp sind von der städtischen Maßnahme betroffen.

Aufgrund des vermehrten Aufkommens des Eichenprozessionsspinners mussten die Spielplätze an der Fänkenstraße und in Herzkamp mit sofortiger Wirkung für die Öffentlichkeit gesperrt werden, teilt die Stadt Sprockhövel mit.

Ältere Bäume häufig betroffen

Der Eichneprozessionsspinner kommt in allen Eichenarten vor. Befallen sind meistens freistehende ältere Bäume an Waldrändern oder in Parkanlagen. Zu erkennen sind derzeit die mit Raupen und Larven gefüllten Gespinsternester am Stamm und in Astgabelungen. Die sehr feinen Raupenhaare stellen bei Körperkontekt eine akute gesundheitliche Gefährdung für den Menschen dar.

Fachfirma ist beauftragt

Die Stadt berichtet, sie habe eine Fachfirma beauftragt, die Gespinsternester in den nächsten Tagen zu entfernen.