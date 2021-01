Lokomotiven und Waggons wurden in Sprockhövel gestohlen.

Kriminalität Einbrecher stehlen in Sprockhövel Lokomotiven und Waggons

Sprockhövel In der Wittener Straße in Sprockhövel vergriffen sich Einbrecher an einer Modelleisenbahn.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Wittener Straße ein. Ihre Diebesbeute war eher ungewöhnlich.

Wahrscheinlich ein Zufallsfund

Wie die Polizei mitteilt, hebelten der oder die Täter die Eingangstür des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus. Sie entwendeten eine größere Anzahl von Eisenbahnlokomotiven und Waggons einer Modelleisenbahn. "Wir gehen nicht davon aus, dass der oder die Täter mit dem Vorsatz, hochwertiges Spielzeug zu stehlen, in dieses Haus eingedrungen sind", sagt Polizeisprecherin Sonja Wever, es handele sich also wahrscheinlich eher um einen Zufallsfund.

Keine Hinweise auf die Täter

Wie viele Lokomotiven und Waggons letztlich gestohlen wurden, steht noch nicht fest, es gibt auch noch keine Informationen dazu, ob weitere Gegenstände mitgenommen wurden. Hinweise auf die Täter gibt es bislang auch noch nicht.