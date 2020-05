Erinnerung an ersten Sprockhöveler Bürgermeister Niedmann

Die Gelegenheit, mit Zeitzeugen über den Zweiten Weltkrieg zu sprechen, wird bald vorbei sein. Aber die Erinnerung an Menschen, die etwa eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Nationalsozialismus gespielt haben, wird auch von den Nachfahren weitergetragen. So wie von Gerhard Niedmann: Der 82-Jährige berichtet von seinem Patenonkel Hugo Niedmann, der sich mit den totalitären Machthabern nicht gemein machte und nach dem Krieg erster Bürgermeister von Sprockhövel wurde.

Gespräche mit dem Onkel formten ihn

Es ist durchaus ein gewisser Stolz zu spüren, wenn Gerhard Niedmann auf seinen Patenonkel zu sprechen kommt. "Er war ein starker Mann", sagt der Neffe noch heute über ihn. Der 1886 in Sprockhövel geborene und 1961 verstorbene Sozialdemokrat, Bergmann und Betriebsratsvorsitzende der Zeche Alte Haase habe dem damals noch jungen Neffen in unzähligen Gesprächen etwas fürs Leben mitgegeben. Fast immer sei die Politik das Thema gewesen. "Wenn du die Politik verstehen willst, dann geht das nur vor dem Hintergrund der Geschichte", habe Onkel Hugo seinen Neffen immer wieder ermahnt. Die Einsichten des nahen Verwandten müssen Früchte getragen haben: Gerhard Niedmann studierte später Politikwissenschaft.

Vier Verhaftungen durch die Nazis

Gerhard Niedmann ist in der Lage, ein differenziertes Bild von Hugo Niedmann zu zeichnen, ohne der Versuchung einer unkritischen Überhöhung zu erliegen. Da ist einerseits der standhafte Mann, der damals verbreitete Nazi-Blätter wie den "Illustrierten Beobachter" mit ihren propagandistisch verbogenen Berichten etwa über das Leben in Konzentrationslagern mit handschriftlichen Kommentaren wie "Und wie war es in Wirklichkeit?" versah. Er war wohl nicht der Mann, der mit seinen Meinungen hinter dem Berg hielt, und so geschah es, dass Hugo Niedmann wenige Wochen nach der Machtergreifung am 5. März 1933 festgenommen und ins Gefängnis nach Bochum gebracht wurde. "Bis 1944 erfolgten drei weitere Inhaftierungen wegen staatsfeindlicher Gesinnung, Verleumdung und wegen verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen", berichtet sein Neffe.

Sorge vor Denunziation

Aber Gerhard Niedmann erwähnt auch die andere Seite des widerständigen Onkels. "Ich habe ihn auch als Menschen erlebt, der viel Angst hatte." Obwohl er immer seine Meinung geäußert habe, sei er doch stets in Sorge gewesen. "Dass die Nachbarn ihn denunzieren, sogar die eigene Familie."

Politische Farbenspiele in der Familie

Denn Familie Niedmann war übrigens nicht komplett gegen Braun gebürstet. Gerhard Niedmann berichtet sehr eindrücklich von Familienfeiern in der Nachkriegszeit, bei denen sich sehr unterschiedliche Parteigänger zusammenfanden - ehemalige Nazis ebenso wie Sozialdemokraten und Kommunisten; die Mutter Gerhard Niedmanns war überdies Mitglied der nazifeindlichen Bekennenden Kirche gewesen. "Es war die Kunst der Frauen bei diesen Zusammenkünften, die Kaffeegesellschaften ohne Handgemenge und verbale Entgleisungen über die Bühne zu bringen", erzählt der Nachfahre. Dafür sei die Tischordnung so gewählt worden, dass die Verfechter der verschiedenen Weltanschauungen möglichst weit auseinander saßen.

Zusammenhalt und Solidarität

Gerhard Niedmann ist es ein Anliegen, er versteht es als Auftrag, das Erinnern an die NS-Zeit wachzuhalten. "Es waren in diesen zwölf Jahren die wichtigen Eigenschaften Zusammenhalt und Solidarität, die ein Überleben überhaupt erst möglich machten", meint er. Das seien Eigenschaften, die auch in heutigen Krisen, er nennt da neben dem erstarkenden Rechtspopulismus auch die Corona-Pandemie, weiterhelfen.

Offener Diskurs als Errungenschaft

"Und nichts unter den Tisch kehren!", fordert Gerhard Niedmann.

Eine der wichtigesten Errungenschaften der Demokratie nennt der 82-Jährige den offenen Diskurs. "Wir dürfen keinen Mundschutz auf dem Kopf tragen."