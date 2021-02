Ersatzfeiern zum Sprockhövel-Jubiläum nehmen Form an

Sprockhövel. Die Planung zu Sprockhövels Stadtjubiläumsfest „50+1“ nimmt Form an. Zentral wird jetzt rund ums Rathaus im August gefeiert.

Das 50-jährige Bestehen Sprockhövels konnte im vergangenen Jahr wegen der sich ausbreitenden Corona-Pandemie nicht wie geplant gefeiert werden. Die Verantwortlichen bei der Stadt konnten zwar die Verträge aller bereits engagierten Künstler erfolgreich ins Folgejahr verschieben, mit einer terminlichen Komplettplanung sind die Verantwortlichen jedoch zurückhaltend.

Gelände der IG Metall steht nicht zur Verfügung

Fest steht, dass die verschobene Feier vom 13. bis 18. August stattfinden wird. Der zuständige Beamte in der Verwaltung, Oliver Tollnick, berichtete jetzt im Fachausschuss, dass das Gelände des IG-Metall-Bildungszentrums jedoch für das Jubiläumsfest nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Vielmehr soll die zentrale Feier nun rund um das Rathaus stattfinden. Konkret sollen Fahrgeschäfte und die Minikirmes auf dem Parkplatz vor dem Rathaus aufgebaut, gastronomische Angebote Sprockhöveler Restaurants auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus und die Bühne für Veranstaltungen auf dem Parkplatz vor der Gesamtschule positioniert werden.

Viele Vorteile am neuen Standort

„Das bietet die Möglichkeit, die Feierlichkeiten an drei Tagen anstatt nur an einem Tag stattfinden zu lassen“, führte Tollnick aus. Da es sich bei dem geplanten Datum um das letzte Ferienwochenende handelt, steht für Auf- und Abbauarbeiten vor der Sporthalle deutlich mehr Zeit zur Verfügung. Auch die Strom- und Wasserversorgung ist wegen der umliegenden städtischen Gebäude einfacher sicherzustellen.

Tollnick informierte, dass alle 2020 gebuchten Künstler für die verschobene Feier zugesagt haben. Eröffnet werden soll das Sprockhöveler Feierwochenende am Freitag mit dem vielfach ausgezeichneten Kindermusiker herrH, anschließend sorgt DJ Sven Kadelka für Stimmung.

Lokale Bands auf der Bühne

Am Samstag stehen dann lokale Bands auf der Bühne: Die Sprockhöveler Newcomer Band The Honey Club, die Schwelmer Coverband Smithy und die überregional erfolgreiche Formation Captain Disko. Am Abend spielt die Coverband Goodfellas. Für den Sonntag ist ein Frühschoppen mit dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr geplant.

Singfest in der Glückauf-Halle

Coronabedingt stehen bis jetzt erst drei weitere Termine für Veranstaltungen zu „50+1“ fest: Am 12. Juni gibt es den Großen Fußballtag Sprockhöveler Fußballvereine, darunter mit dem Spiel einer Stadtauswahl gegen die Traditionsmannschaft von Schalke 04. Am 22. August werden alle Freunde des Feuerwehr-Musikzuges zum Konzert „Über den Dächern von Sprockhövel“ auf das Betriebsgelände der Firma Ernst Koch eingeladen. Und am 27. oder 28. November heißt es: „You’ll never sing alone“ auf einer Veranstaltung des VfL Gennebreck in der Glückauf-Halle.