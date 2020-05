Evangelische Kirche in Sprockhövel lädt zum Gottesdienst ein

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Haßlinghausen-Herzkamp-Silschede hat beschlossen, auf Grundlage eines umfangreichen Corona-Schutzkonzeptes ab Sonntag, 3. Mai, wieder zu Gottesdiensten einzuladen (Haßlinghausen und Silschede 10 Uhr, Herzkamp 10.30 Uhr). "Dabei sind wir uns der besonderen Verantwortung für den Schutz des Lebens und der Nächsten bewusst", sagt Pfarrer Michael Hayungs, der in der Kirche in Haßlinghausen predigen wird.

Protokolle für alle drei Predigtstätten

Besonders wichtig ist ihm der Hinweis, dass erkrankten und gefährdeten Menschen die Teilnahme nicht empfohlen wird, "diesen Personenkreis bitten wir, auf mediale Gottesdienste auszuweichen." Für jede der drei Predigtstätten wurden eigene Abläufe in einem Protokoll verfasst, um Ansteckungsrisiken für die Besucher zu minimieren.

Hygiene steht ganz oben

Damit Gottesdienste nicht zu Infektionsherden werden, wurde einige Maßnahmen ergriffen. Im Mittelpunkt steht Hygiene - Türgriffe und Handläufe werden desinfiziert, Spender stehen im Eingangsbereich. Alle Gottesdienstbesucher werden gebeten, Namen und Telefonnummern mitzuteilen. Nach 21 Tagen werden die Datensammlungen vernichtet; im Falle einer Infektion kann das Gesundheitsamt jedoch Kontakte nachvollziehen.

Ein- und Ausgänge sind geöffnet

Alle möglichen Ein- und Ausgänge werden geöffnet, die Küster geben Hinweise auf Mindestabstände und weisen am Ende des Gottesdienstes den Weg zu den ausgewählten Ausgängen. Hayungs betont, es bestehe für alle Gottesdienstbesucher Mund-Nasen-Maskenpflicht. "Wir halten zwar an allen Stätten welche vor, die reichen aber nicht für alle aus." Die Sitzabstände betragen mindestens zwei Meter in alle Richtungen, Ehepaare dürfen zusammen sitzen. Nicht zur Verfügung stehende Sitzflächen wurden im Vorfeld abgeklebt oder markiert. Alle Emporen sind gesperrt. In Haßlinghausen wird die Kirche für maximal 45, in Herzkamp und Silschede jeweils für 40 Besucher geöffnet. Kollekten werden nicht eingesammelt, sondern es stehen Körbchen bereit. "Leider wird es auch keinen Gemeindegesang geben, das wäre zu riskant", sagt Pfarrer Hayungs.