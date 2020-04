Freundliches Plakat zeigt neue Einkaufsregeln

Seit Montag dürfen die Geschäfte unter vorgegebenen Hygienevorschriften wieder öffnen. Die Flut der Informationen an den Eingangstüren ist häufig unübersichtlich. Die Kommunikationsdesignerin Eva-Maria Hamann setzt dort an und möchte lokal helfen. Die Idee: Ein einheitliches Plakat für alle Geschäfte, das kurz und knapp, aber mit positiver Haltung, die Regeln darstellt, ruft den Sprockhövelern die Einhaltung dieser Vorgaben freundlich in Erinnerung. Hamann suchte sich einen Partner, um den Einzelhändlern dieses Plakat kostenlos zur Verfügung stellen zu können. Die ortsansässige Druckerei Werner Müller war sofort begeistert von dieser Idee. Designed und gedruckt wurde das fertige Produkt an die Sprockhöveler Ladenlokale verteilt, die dieses kostenlose Angebot freudig überrascht angenommen und das Plakat gerne in ihre Schaufenster und an die Eingangstüren gehängt haben.