Gastronomie in Sprockhövel nimmt Reservierungen entgegen

Sprockhövel Die nächste Stufe der Lockerungen in der Corona-Krise läuft an. Die Restaurants treffen Vorbereitungen für die nächste Woche

In der Stadtverwaltung von Sprockhövel ist am Donnerstagvormittag das intensive Studium der neuen Erlasse der NRW-Landesregierung angesagt. "Natürlich werden wir uns hier nach den veränderten Schutzbestimmungen aus Düsseldorf richten", sagt Angelika Densow, Leiterin des Ordnungsamtes. Unter den vielen Bereichen, die zum Beginn der kommenden Woche gelockert werden sollen, erwähnt Densow für Sprockhövel exemplarisch die Reiterei und Fitness-Studios.

Vereine müssen Lockerungen selbst verantworten

"Die Reitvereine dürfen wieder innerhalb geschlossener Außenanlagen und in den Hallen ihre Angebote unterbreiten. Bei Training etwa im Fitnessbereich dürfen Duschen, Waschanlagen und Umkleiden nicht benutzt werden", betont Angelika Densow. Die Beamtin legt Wert auf die Feststellung, dass diese Bedingungen voll in den Verantwortungsbereich der betreibenden Vereine und Eigner fallen. "Wir werden das mit unserem Ordnungsdienst nach Möglichkeit kontrollieren."

Restaurantbesuch nur nach Reservierung

Grünes Licht mit gewissen Einschränkungen gibt es auch für die Gastronomie. "Wir werden am kommenden Donnerstag unser Restaurant wieder öffnen", berichtet Dirk Eggers von der gleichnamigen Gastronomie an der Hauptstraße. Gemäß den Bestimmungen wird ein Anteil seiner Tische gesperrt sein. Und: "Ohne Reservierung geht nichts, wir müssen die Kontrolle über die Anzahl der Gäste behalten", so Eggers. Auch das Steakhaus Rose steht in den Startlöchern. "Wir öffnen am Dienstag - und zwar zu den normalen Öffnungszeiten. Reservierung genügt", sagt Inhaber Miroslav Kristo. Er sichert zu, dass von Beginn an von dem kompletten Speisekarte gewählt werden kann.

Mancher Gastronom wartet noch ab

Unsicherheit dagegen bei Heiko Lesszinsky. Der neue Inhaber des Restaurants Spitzbub in Herzkamp wartet noch auf nähere Informationen des Gaststättenverbandes Dehoga. "Es ist einfach schwierig auch unter gelockerten Bedingungen", sagt Lesszinsky: "50 Prozent Gäste, aber 100 Prozent Kosten für Küche und Pacht." Auch er empfiehlt interessierten Gästen, in den kommenden Woche einfach anzurufen.