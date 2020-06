Haushaltslage in Sprockhövel verdüstert sich

In der letzten Ratssitzung am 7. Mai, erstmals in der Glückauf-Halle unter Corona-Bedingungen, hatte es auf Seiten von CDU und Grünen Kritik an der Informationspolitik der Stadtkämmerei mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt gegeben und auch an der Haltung von Kämmerer Volker Hoven. Der hatte zu seiner Rechtfertigung auch angegeben, zu diesem Zeitpunkt noch nicht annähernd über alle Daten zu verfügen, um ein genaueres Bild über die coronabedingten Einbrüche bei den Steuern zeichnen zu können.

Lob für Bericht von den Grünen

Jetzt, gut einen Monat später, legte die Kämmerei einen Situationsbericht zur Haushaltssituation vor, den Grünen-Fraktionschef Thomas Schmitz wegen der Ausführlichkeit ausdrücklich lobte. "Wir liegen mit 21,4 Prozent unter dem Haushaltsansatz", gab Hoven die Richtung vor. Somit sei "eine wesentliche Verschlechterung des Doppelhaushaltes 2020/21 nicht mehr auszuschließen."

Bis jetzt kein Einbruch bei Gewerbesteuer

Erwähnt wurde die Aussage von Steuerschätzern, die nach der Mai-Untersuchung "Mindereinnahmen für 2020 und die Folgejahre in bisher nicht dagewesenem Ausmaß" prognostizieren. Merklich berührt hat der Corona-Stillstand in Teilen der Wirtschaft die Gewerbesteuer jedoch in Spockhövel bislang nicht, "sie weist im Vergleich zum Vorjahr bisher keine großen Abweichungen auf", so Hoven: In den Corona-Monaten März (-1,3 Millionen Euro zum Vorjahr), April (-1,8 Millionen Euro) und Mai (-2,5 Millionen Euro), wobei die Gewerbesteuer im Mai im Vergleich zum Vormonat sogar noch um knapp 150.000 Euro gestiegen ist (von 10,8 auf 11 Millionen Euro).

Das dicke Ende kommt noch

"Die Tendenz ist aber klar die, dass die die Steuererträge sowohl bei der Umsatz- und Einkommensteuer sowie eben bei der Gewerbesteuer sich im Laufe des Jahres negativ entwickeln werden", betonte Volker Hoven. Um eine genauere Vorstellung gewinnen zu können, hat die Stadtverwaltung einige Sprockhöveler Firmen zu ihren Erwartungen befragt. "Da gab es zwar zu Jahresbeginn noch dicke Auftragsbücher, die dann im Abschwung noch abgearbeitet werden konnten", so der Kämmerer. "Für die nächste Zeit erwarten diese Firmen jedoch Auftragsrückgänge in einer Größenordnung von rund 50 Prozent, so dass das dicke Ende noch auf uns zu kommt." Hoven hat ausgerechnet, dass bei einem prognostizierten Rückgang der Gewerbesteuer um rund 25 Prozent für Sprockhövel ein Ertragsverlust in Höhe von etwa 3,5 Millionen Euro zu erwarten ist.

Defizit von 8,8 Millionen Euro möglich

Der Deutsche Städtetag hat eine Verschlechterung der städtischen Haushaltssituation von etwa 350 Euro pro Einwohner errechnet - bezogen auf Sprockhövel wären das nach Angaben der Stadtverwaltung 8,85 Millionen Euro. Der Haushaltsplan 2020 schließt planmäßig mit einem positiven Ergebnis von gut 45.000 Euro ab. Stimmen die Berechnungen des Städtetages, ist das Makulatur und am Jahresende schlösse Sprockhövel mit einem coronabedingten Defizit in Höhe von 8,8 Millionen Euro ab.

Hoffen auf Hilfe aus Berlin und Düsseldorf

Hoven machte jedoch auch deutlich, dass das am Donnerstag bekannt gegebene Berliner Konjunkturpaket und Zusagen des Landes Anlass für Hoffnungen gebe, dass bei den aufgeführten Steuerausfällen geholfen werde. "Einen Zeitpunkt für diese Hilfen kennen wir jedoch noch nicht", merkte der Kämmerer an.

Fraktionen werden informiert

Die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ist planmäßig erst in zweieinhalb Monaten. Ratsherr Torsten Schulte bat die Kämmerei, die Fraktionen zwischenzeitlich über Veränderungen der Haushaltssituation zu informieren. Es gab die Zusage, das bei großen Abweichungen zu tun.