Hillock 9 aus Sprockhövel ist Weltmeister unter den Whiskys

Sprockhövel Die Destillerie Habbel lässt jüngsten Edel-Tropfen im Bergbaumuseum Bochum 94 Monate unter Tage reifen. Jetzt räumte er die höchsten Prämien ab

Hillock 9 – er ist der jüngste edle Tropfen der Destillerie und Brennerei Habbel. Und er wird ein echter Botschafter für Sprockhövel, der Wiege des Bergbaus. Denn der Single Malt Whisky – im Deutschen Bergbaumuseum Bochum unter Tage gereift – hat beim World Spirits Award 2020 die höchsten Prämien in allen drei Kategorien abgeräumt: Trophy Winner, Spirit of the Year und Double-Gold. Damit ist er der beste Whisky weltweit in diesem Jahr in seiner Kategorie.

Habbels wollen keine Geschichte erfinden

„Wir wollten nicht irgendeine Geschichte erfinden, um eine Bergbau-Edition herauszubringen. Es sollte etwas Besonderes, Authentisches sein, eine Hommage an den Bergbau“, erzählt Geschäftsführerin Michaela Habbel (31). Die Idee, einen Sprockhöveler Whisky unter Tage zu Ende reifen zu lassen, hatte die Familie schon 2013.

Museumsdirektor ist begeistert

Aber die Umsetzung war gar nicht so einfach. „Wir scheiterten mit unserem Anruf schon beim Empfang. Weil man da meinte, etwas Verrückteres habe man ja im Leben noch nicht gehört. Anders, etwas später, die Beurteilung des Museumsdirektors.“ Der sagte, etwas Genialeres sei ihm noch nie untergekommen und öffnete die Türen sehr weit.

Reifung über 94 Monate

Nun reift also der hoch prämierte Tropfen mit ausgesprochen viel Aufwand im Stollen unter dem Museum. In einem Bereich, den die Besucher zwar sehen, aber nicht betreten können. 94 Monate reift der Hillock 9 in der Sprockhöveler Destillerie in Ex-Bourbon-Fässern. „Dann wird das Destillat in Kanister gefüllt und ins Bergbaumuseum gebracht. Denn Fässer dort hinunter zu schaffen, wäre viel zu schwer“, schildert Michaela Habbel die Vorgehensweise.

Weitere 14 Monate in Ex-Süßweinfässern

Dort lagert der Whisky dann in italienischen Ex-Süßweinfässern weitere 14 Monate zum „Finish“, bis er in Flaschen abgefüllt wird. „Das Besondere ist die schnellere Reifung, weil unter Tage eine konstante Temperatur von 20 bis 22 Grad herrscht“, betont die Whisky-Expertin. „Daher ist Hillock 9 ganz besonders ausgereift und mild.“

Familie ist mit Bergbau eng verbunden

Mit dem Bergbau ist Familie Habbel seit 1878 eng verbunden. Da war der Urgroßvater – und später der Großvater von Michaela Habbel - mit seiner Kornbrennerei als Zulieferer für den Bergbau tätig. Denn die Kumpel bekamen täglich einen Flachmann als Deputat. „Viele Umdrehungen bei neutralem Geschmack, war damals gefragt.“ Das waren noch die Zeiten, als es Bergbau und viele kleine Brennereien gab. Heute ist der Bergbau längst weg und Habbel existiert als einzige Destillerie in der Region.

Umwandlung in Obstdestillerie

Der Vater der 31-Jährigen hatte dann ein Jahrhundert später die Idee, die reichen Schätze der Natur mit in die Produktion einfließen zu lassen und die reine Kornbrennerei in eine Obstdestillerie umzuwandeln. „Er wollte facettenreichere Produkte anbieten. Der Whisky heute ist ein wirkliches Genussmittel“, sagt die Fachfrau, die in vierter Generation das Unternehmen führt und vor allem weiterentwickelt.

Jährlich eine Berbau-Edition

Von dem hoch prämierten Hillock 9 ist sie völlig begeistert. „Wenn man ihn im Glas schwenkt, sieht man die Schlieren dickflüssig hinunterlaufen.“ Eine Bergbau-Edition wird es jetzt jedes Jahr geben, verspricht sie. Von der jetzigen Produktion sind noch 1000 Flaschen im Bestand. Ein bisschen traurig ist die 31-Jährige, dass die Feier ihres weltweit besten Whiskys in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie nicht so stattfinden konnte wie geplant.

Prämierung sollte in Italien erfolgen

Eigentlich hätte die Prämierung wie immer in Italien erfolgen sollen. jetzt wurde die Ehrung in kleinerem Rahmen in Österreich vorgenommen.

Bezug ist vor Ort preiswerter

Der weltbeste Whisky 2020 in seiner Kategorie ist Hillock 9, die Bergbau-Edition. Sie ist bei der Destillerie Habbel übers Internet für 97,15 Euro in der 0,5-Flasche zu beziehen.

Vor Ort, ohne Versandkosten, ist er etwas preiswerter. „Manche fragen, warum er so teuer ist. Wenn man sich die Produktion ansieht, weiß man, warum“, sagt Geschäftsführerin Michaela Habbel.