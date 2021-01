Corona-Pandemie Homeoffice gewinnt in Sprockhövel an Bedeutung

Sprockhövel In Firmen und auch bei der Stadt wird die Arbeit zu Hause als Voraussetzung für eine geschützte Belegschaft geschätzt.

Am Ende zählt immer das Ergebnis: Bei der Maschinenfabrik Hauhinco an der Beisenbruchstraße etwa ist bislang kein Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert worden. Das lässt sich einerseits mit einer verantwortungsvollen Lebensführung der Betriebsangehörigen erklären. Aber eben auch mit Entschlüssen der Firmenleitung, die Mitarbeiter im Arbeitsprozess bestmöglich zu schützen. Und dabei spielt das mobile Arbeiten zu Hause eine nicht unwesentliche Rolle.

Fertigung muss vor Ort stattfinden

In einer Maschinenfabrik wie Hauhinco ist das Prinzip Homeoffice nicht so konsequent umsetzbar wie etwa bei einer Firma, die Computerprogramme herstellt. "Die 20 Kollegen in der Fertigung sind ausschließlich am Standort, da kann man nichts auslagern", sagt der kaufmännische Leiter Carsten Prochnow. Hier gelten Abstandsregeln, Temperaturmessen und Maskenpflicht im Blick auch auf die Mitarbeiter, die zu zweit an einer Maschine arbeiten müssen. Die Mehrheit, 30 Kollegen, sind für Hauhinco jedoch in der Verwaltung in unterschiedlichsten Bereichen tätig. Und da hat die Firmenleitung bereits im ersten Lockdown alle Wege geöffnet, um zu Hause zu arbeiten, oder im rollierenden Verfahren mit mehreren Kollegen sowohl zu Hause wie auch im Betriebsbüro. "Dabei gelten für die Bereiche Zeichnen, Kalkulation oder Rechnungslegung natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, die Aufgaben außerhalb zu erledigen", gibt Prochnow zu bedenken.

60 von 350 Wicke-Mitarbeitern im Homeoffice

Bei der Frima Wicke liegt der Schwerpunkt bei den Beschäftigten noch deutlicher auf der Produktion, wo Telearbeit keine Rolle spielt. "Von 350 Mitarbeitern hier in Herzkamp haben wir 70 in der Verwaltung, und für 60 von ihnen haben wir die Möglichkeit eingerichtet, zumindest Teile ihrer Arbeit auch vom heimischen Computer aus zu erledigen", berichtet Vorstand Klaus Schlösser. Die jeweiligen Vorgesetzten hätten dafür Pläne erstellt, um den Anteil der mobilen Arbeit möglichst, aber dennoch vertretbar hoch zu halten. "Ich verstehe diese Form als flexibles Arbeiten, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren", sagt Schlösser. Die Führungskräfte von Wicke seien jedoch präsent an der Elberfelder Straße. Schlösser und auch Prochnow rechnen damit, dass bei der anstehenden Runde von Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten auch eine Homeoffice-Pflicht beschlossen werden könnte.

40-Prozent-Quote bei der Stadt

Auch bei der Stadt Sprockhövel gibt es Bereiche, die für eine Erledigung zu Hause ungeeignet sind, "dazu rechnen wir Hausmeisterdienste, Kita-Betreuung oder auch den Bauhof", betont Geschäftsbereichsleiter Stephan Sturm. Dennoch habe man rund 40 Prozent der Belegschaft im Rathaus mit Geräten ausgestattet, die einen Gutteil der täglichen Verwaltungsarbeit mobil, also auch zu Hause ermöglichen. "Manche Programme können aber nur im Rathaus angewendet werden, dann müssen die Mitarbeitenden doch nach Haßlinghausen kommen", sagt Sturm.

Viel Präsenzarbeit bei der Sparkasse

Der Leiter des Vorstandsstabes der Sparkasse, Arndt Kos, verweist auf die vielfältigen Aufgaben, die in seinem Hause anfallen. Technisch seien da wenig Grenzen gesetzt. "Kundenbetreuung etwa geht auch telefonisch und es ist möglich, dass der Kollege oder die Kollegin das von Hause unter Nutzung der Sparkassenrufnummer tut", berichtet Kos. Aber auch die Kunden trügen eine Verantwortung dafür, wie viel mobiles Arbeiten in dem Kreditinstitut möglich sei. "Es gibt Kunden, die wollen ihre finanziellen Dinge stets vor Ort regeln, da müssen wir präsent sein." Von den 80 Sparkassenmitarbeitern nutzen rund ein Viertel die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, um Kontakte zu reduzieren. "Der Vorstand hat das nicht reglementiert", sagt Arndt Kos. Er selbst habe für sich eine Mischform gefunden.

Keine Rechtsgrundlage für Homeoffice

Es gibt bislang keine Rechtsgrundlage für eine Homeoffice-Pflicht. Die Grünen im Bundestag hingegen meinen, dies sei auf Basis des Arbeitsschutzgesetzes möglich.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ist mit seinem Plan für mindestens zwei Tage im Monat an der Ablehnung durch die CDU/CSU gescheitert.