Hund beißt in Sprockhövel einen kleinen Jungen

Der Deutschen liebster Freund kann in der Nachbarschaft für richtig Ärger sorgen. In Hiddinghausen kam es Ende August des letzten Jahres zu einer Auseinandersetzung mit einem Hund, die jetzt vor dem Amtsgericht verhandelt werden musste.

Angeklagte wirkte mitgenommen

Die Angeklagte wirkte zu Beginn des Verfahrend noch arg mitgenommen. Ihr lebhafter junger Hund war an besagtem Tag trotz sicherer Umzäunung ihres Hauses ausgebüxt und hatte den kleinen Sohn der Nachbarsfamilie nach kurzer Jagd in die Kniekehle gebissen.

Hund nutzt kurze Unachtsamkeit

Die Angeklagte berichtete von einer schweren Zeit damals. Zusammen mit ihrer Schwester teilte sie sich die Betreuung ihrer todkranken Mutter, quasi im Schichtbetrieb. Vier bis fünf Wochen schon dauerte dieser Zustand, „ich war zwischendurch immer sehr müde und auch unkonzentriert“, gab die Angeklagte zu Protokoll. Kurz bevor die zu verhandelnde Tat geschah, wollte die Hiddinghauserin ihren Müll zur Straße bringen. Als sie das Tor am Zaun öffnete, nutzte der Hund die Gelegenheit und sprang raus.

Mutter reißt ihr Kind hoch

Am Nachbargrundstück hörte sie das Kreischen des Kindes, gefolgt vom wüsten Schimpfen des Vaters, der nach Aussage der Angeklagten schrie: „Ich tret’ dich tot“. Die Mutter riss den Jungen hoch, damit der Hund ihn nicht weiter verletzten konnte, das Kind blutete. „Der Nachbar hat auch mich beschimpft, so dass ich mit dem Hund schnell ins Haus gegangen bin“, berichtete sie.

Entschuldigung und Geschenk

Am Folgetag entschuldigte sich die Angeklagte telefonisch bei der Mutter, noch einen Tag später übergab sie dem verletzten Kind ein Geschenk mit Wachsmalstiften. „Ich habe mir überlegt, den Hund einschläfern zu lassen, aber er war zu jung, sagte die Tierärztin.“ So wurde das Tier in eine Pension gegeben, es wurde tierpsychologisch behandelt. Heute, so berichtete die Verteidigerin, ist der Hund, der früher oft unberechenbar war, zugänglich und ausgeglichen.

Gegen die Frau hatte es einen Strafbefehl über 1200 Euro gegeben, den hob das Gericht auf und sprach sie frei.