Kindeswohl in Sprockhövel auch in der Krise gesichert

Die Möglichkeiten für das Jugendamt und die von im beauftragten Jugendhilfeeinrichtungen, sich um das Wohl von Problemfamilien zu kümmern und das Kindeswohl auch bei schwierigen Rahmenbedingungen zu garantieren, sind schon unter normalen Bedingungen nicht immer leicht. Als unter dem Einfluss der Corona-Pandemie Mitte März die Stadtverwaltung Sprockhövel geschlossen wurde, war auch der Fachbereich Jugend, Familie und Schule betroffen und aus Infektionsschutzgründen wurde in der Folge der Betrieb der Kindertageseinrichtungen und Schulen eingestellt.

Notbetreuung startete sofort

Jens Kozay, der in der Sprockhöveler Stadtverwaltung auch den Bereich der Erziehungshilfe verantwortet, berichtete jetzt auf Antrag der Grünen im Ausschuss für Schule und Jugendhilfe, wie insbesondere die Betreuung von Problemfamilien in der Corona-Zeit unter veränderten Rahmenbedingungen bewältigt worden ist. Und er stellte fest: "Insgesamt und unter den besonderen Umständen ist alles gut gelaufen." Er hatte dabei den Zeitraum von Mitte März bis Mitte Mai im Blick. "Von zentraler Bedeutung war gleich beim Herunterfahren aller Strukturen war die Einrichtung einer Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in so genannter kritischer Infrastruktur arbeiten." Zu Beginn der "stillen Zeit", der 13. Kalenderwoche (23. bis 27. März), waren es im Durchschnitt 15 Kinder, die in Kitas betreut wurden und fünf Kinder, für die einen Platz in der Kindertagespflege in Anspruch genommen wurde. Ab Mitte April wurde der Kreis der Zugangsberechtigten erweitert, und sofort stieg die Zahl der betreuten Kinder von durchschnittlich 41 auf 78 Kinder in den Kitas und bei den Kindertagespflegen durchschnittlich von 29 auf 60 Kinder an.

Kontakt halten auch digital

Das Jugendamt hat zudem sofort Kontakt zu dem von ihm beauftragten Anbietern von ambulanter und stationärer Jugendhilfemaßnahmen aufgenommen. "Wir kamen überein, dass die unterstützenden Aufgaben in der Erziehung weitergeführt werden müssen", berichtete Jens Kozay, sowohl die Externen sollten dafür sorgen wie auch die Mitarbeiter des Jugendamtes selbst. Auch im Bereich der Familienunterstützung kamen in der Folgezeit vermehrt digitale Instrumente zum Einsatz, um die Kommunikation sicherzustellen. "Zu nennen sind hier die sozialen Medien, aber auch Video-Technik wie Skype. Bei Aufträgen rund um den Kinderschutz legte das Jugendamt wert darauf, dass der persönliche Kontakt fortbestand. Da stießen die Beteiligten durchaus an die Grenzen, es war eine Gratwanderung zwischen verordnetem Infektionsschutz und der erforderlichen Unterstützungsleistung", so Kozay. Der Verwaltungsmitarbeiter berichtet, dass sich die fehlende soziale Kontrolle bei der Kindeswohlsicherung durch die geschlossenen Betreuungs- und Bildungseinrichtungen durchaus als Problem erwiesen.

Zwei Meldungen von Kindeswohlgefährdung

Konkret gab es in der Zeit von Mitte März bis Anfang Mai zwei Meldungen, wo das Kindeswohl gefährdet war, berichtete Kozay den anwesenden Vertretern aus der Politik. Betroffen waren insgesamt fünf Kinder in zwei Familien. "Zu betonen ist aber, dass der Umfang der Meldungen mit zwei Familien, fünf Kindern und innhalb von zwei Monaten im üblichen Rahmen für das Jugendamt steht."

Lob für Bereitschaft zur Einschränkung

Lobend äußerte sich Kozay über das Bemühen bei Familien, Kindern und Jugendlichen, sich bestmöglich mit den Erfordernissen des Infektionsschutzes und den damit verbundenen Einschränkungen zu arrangieren.