Leben in Sprockhövel im Corona-Modus

Fast nichts war in 2020 wie sonst: Gottesdienst unter Corona-Bedingungen in der Zwiebelturmkirche.

Sprockhövel Jahresrückblick Teil 3: Die Corona-Belastung kehrt im Herbst nach Sprockhövel zurück. Neue Akzente unter Bürgermeisterin Sabine Noll

Oktober

Flüchtlingshilfe fordert auch von Sprockhövel Sicheren Hafen für Geflüchtete +++ Bei Kaiser's soll der Drogeriemarkt einziehen +++ Start einer Gutscheinaktion zur Restaurant-Unterstützung +++ Ordnungsamtsleiterin berichtet über geringes Arbeitsaufkommen für Kontrolleure der Corona-Auflagen +++ Wunschbaumaktion diesmal ohne Wunschbaum +++ Bei L70n-Weiterbau stockt es wegen des Grundstücksankaufs +++ Bei Tagespflege am Turm bleiben die Existenzsorgen +++ Christian Waschke wird neuer CDU-Fraktionsvorsitzender +++ Flüchtlingshilfe wird fünf Jahre alt +++ Reisebüros hoffen auf das nächste Frühjahr +++ Krisenstab tagt wieder +++ Neue Ampeln für die Kreuzung Bochumer Straße +++ Anwalt Ronald Mayer kämpft gegen ein Fake-Profil +++ Corona-Fälle in Kita Schee +++ Inzidenzwert steigt auf 100 +++ Zwiebelturmkirche wird eingerüstet und saniert +++ Hoffen auf den Weihnachtsmarkt +++ Bürgermeister Winkelmann zieht Bilanz

November

Zweites Corona-Todesopfer in Sprockhövel +++ Anneke-Hauptschule trotzt der Pandemie +++ Trauer um MiS-Gründungsmitglied Dirk Schulz +++ Amtshaus in Haßlinghausen erstrahlt im neuen Glanz +++ Postbank zieht sich aus Sprockhövel zurück +++ Musikschule erwacht aus dem Lockdown +++ Mechaniker fährt auf US-Polizeiautos ab +++ Zahl der Neuinfektionen steigt weiter an +++ Inzidenz liegt bei 170 +++ Gartencenter haben viel Zulauf +++ Ulrich Pätzold-Jäger unterstützt neues Projekt in Ruanda +++ Firma Wicke sieht wieder Land +++ Neue Ausbildung zum Nachbarschaftshelfer +++ Bürgermeisterin Sabine Noll setzt im WAZ-Interview voll auf Bürgerservice +++ Stadt bietet wieder Laubsammlung an +++ Grundschulen gehen beim Thema Sicherheit in der Pandemie unterschiedliche Wege +++ Initiativen für einsame Senioren +++ Gastronomen kochen für zu Hause +++ 900 Unterschriften für Flüchtlingshilfe-Petition Sicherer Hafen +++ Stadtrat legt Ausschüsse fest +++ Komplettförderung des Landes für Skateranlage +++ Gesamtschulleiter fordert flexibleren Unterricht und kritisiert die Landesregierung +++ Trauer um SPD-Kommunalpolitiker Walter Vielmetter +++ CDU-Fraktionschef Waschke kündigt Abschaffung der Zukunftskommission an +++ TSG verkauft digitalen Weihnachtskalender +++ Weiterer Corona-Toter gemeldet

Dezember

Weihnachtsgeschäft: Händler sind verhalten optimistisch +++ Schwierige Zeiten fürs Theater Schnick-Schnack +++ Kirchenchorkonzerte müssen ausfallen +++ Kritik am Stopp für den Hallensport +++ Hitzige Debatte um die Abschaffung des Seniorenbeirates +++ Weihnachtsmarkt in der Oase +++ TSG will mit Aktionen Abmeldungen abwenden +++ Fitness-Studio übt deutliche Kritik an unterschiedlichen Lockdown-Regelungen +++ Hip-Hop gibt Förderschülern in Hiddinghausen eine Stimme +++ Kunstschau bei Udo Unterieser für kleinste Gruppen +++ Gartenfreunde verlieren Mitglieder +++ Rathausplatzplanung soll Vorrang bekommen vor aufwändigem Mittelstraßen-Umbau +++ Schittek-Chöre setzen auf digitale Zukunft +++ Stadt bekommt 3,5 Millionen Euro Finanzhilfe vom Land +++ Früherer Kiosk am Busbahnhof Niedersprockhövel wird Info-Standort +++ WfS-Ratsfrau Helga Wieland-Polonyi gestorben