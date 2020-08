Mehrsprachige Lesungen für Kinder in Sprockhövel

Sprockhövel Veranstaltungen sollen Verständnis für andere Kulturen fördern und kognitive Fähigkeiten stärken

Mit Hilfe von mehrsprachigen Lesungen möchte die Abteilung Soziales/Integration in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Kinder ermutigen, sich mit unterschiedlichen Sprachen auseinanderzusetzen.

Kinderbücher in deutscher Sprache und Originalfassung

Bei jeder Lesung widmen sich die Teilnehmer einem Kinderbuch sowohl in seiner Originalfassung als auch in seiner deutschen Übersetzung. Erzählungen, Märchen, Abenteuer und andere Geschichten aus dem arabischen Sprachraum, dem Iran, der Türkei oder Osteuropa sowie aus zahlreichen anderen Ländern werden zweisprachig, entweder gleichzeitig oder dialogisch vorgetragen. Der dialogisch-intersprachliche Ansatz erzählt die gesamte Handlung oder einzelne Passagen eines Buches abwechselnd in der einen und in der anderen Sprache.

Sprachliche und interkulturelle Kompetenz

"Auf diese Weise können junge Leser Kinderliteratur in unterschiedlichen Sprachen interkulturell erfahren und erleben", sagt Sarah Biet Sayah, Sozialarbeiterin bei der Stadt und verantwortlich für das Angebot. Dies diene der Stärkung der sprachlichen und interkulturellen Kompetenz.

Der mehrsprachige Ansatz besitze das Potenzial, alle Kinder, sowohl jene mit deutscher als auch jene mit nichtdeutscher Familiensprache, zu erreichen.

Deutsch als gemeinsame Bildungssprache

Darüber hinaus fördern die mehrsprachigen Lesungen interkulturelles Lernen und stoßen eine rege Sprachreflexion zwischen Kindern unterschiedlicher Erstsprachen an. Dies stärkt die sprachliche Identität dieser Kinder, fördert ihre kognitive Entwicklung und intensiviert den Bezug zu Deutsch als gemeinsamer Bildungssprache. Die Veranstaltungen bieten zudem auch die Gelegenheit, die Kinder mit der öffentlichen Bibliothek vertraut zu machen und sie über die Angebote der Bibliothek zu informieren.

Teilnehmerzahl begrenzt

Um die bestmögliche Sicherheit aller Teilnehmer garantieren zu können, werden bei den Veranstaltungen die Hygieneanforderungen der Corona-Maßnahmen eingehalten.

Da die Teilnehmerzahl in der Stadtbücherei Haßlinghausen, Gevelsberger Straße 13, aus diesem Grund begrenzt ist, wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 02339/917 320 oder Kerstin.Eggert@sprockhoevel.de gebeten. Die Veranstaltung ist kostenlos. Die arabisch-deutsche Lesung ist am 1. Oktober, 15.30 Uhr für Kinder ab fünf Jahren. Die persisch-deutsche findet am 6. Oktober statt, ebenfalls um 15.30 Uhr für Kinder ab fünf Jahren.