MiS will gemeinsamen Internet-Shop für Sprockhöveler Händler

Die freie Wählergemeinschaft MiS fordert die Stadtverwaltung auf, federführend mit und für die Einzelhändler in Sprockhövel einen gemeinsamen Internet-Shop einzurichten.

Antwort auf die Corona-Krise

"In anderen Städten wird längst an solchen Möglichkeiten gearbeitet", sagt der Fraktionsvorsitzende Martin Debold. Ein gemeinsamer Internet-Shop sei nicht allein eine Antwort auf die wirtschaftliche Bedrohung durch die Corona-Krise, sondern auch darüber hinaus eine Perspektive für den Einzelhandel. "Gerade in Verbindung mit einem bereits von uns vorgeschlagenen gemeinsamen Lieferservice kann das eine Antwort sein auf die international tätigen Online-Händler", sagt Debold: Das sei Digitalisierung, die sowohl Kunden wie auch Händlern dient und nebenbei Arbeitsplätze schaffe und sichere, von positiven Effekten auf die Gewerbesteuer ganz zu schweigen. "Ein sinnvolles Betätigungsfeld für Wirtschaftsförderung und Zukunftsmanagement der Stadt, meint MiS-Stadtrat Holger Krefting.

Lob für Lieferservices

Lutz Heuser, Vorsitzender der Wirtschaftlichen Interessengemeinschaft Sprockhövel (WIS), macht darauf aufmerksam, dass es bereits seit einiger Zeit Bestrebungen bei Stadt und Wirtschaftsförderung gebe, so einen gemeinsamen Internetauftritt der Händler auf den Weg zu bringen. "Da ist viel Logistik erforderlich, um eine gemeinsame Präsentation zu schaffen", sagt Heuser. Vor ungefähr drei Jahren gab es eine Initiative von WIS Niedersprockhövel und dem Werbering Haßlinghausen, dabei habe sich jedoch auch gezeigt, "dass Einzelhandel bei uns lieber einzeln handelt", sagt der WIS-Vorsitzende. Daneben sei jedoch hervorzuheben, dass einige Händler sehr erfolgreich über soziale Medien Kundschaft erreichen, "die sind da gut vernetzt", so Heuser, der betont, dass viele Händler in Sprockhövel in Corona-Zeiten mit ihren Lieferservices "großartigen Kundendienst" leisten.