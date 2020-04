Morgens 8 Uhr an der Anneke-Schule

Sprockhövel Die Zehnerklassen der Mathilde-Anneke-Hauptschule haben am Donnerstag mit ihrem Unterricht begonnen.

Es war der Start in eine völlig neue Unterrichtsphase: Am vergangenen Donnerstag standen morgens um kurz vor 8 Uhr die Schüler der zehnten Klassen der Mathilde-Anneke-Schule auf dem Schulhof - in Reih' und Glied. "Wir haben erstmal mit Gesprächen über die Situation begonnen, die Maßnahmen erklärt und begründet, den Umgang mit den Masken erläutert, warum man sich so aufstellen muss und auch das Handwaschprozedere", berichtet der kommissarische Schulleiter Andreas Lensing. Viele Schüler hatten eigene Masken, einige konnten ergänzt werden durch die in Massenproduktion hergestellten Masken der Schulsozialarbeiterin. Der erste Tag ist reibungslos verlaufen. Die ergriffenen Maßnahmen passten - auch in guter Zusammenarbeit mit dem Schulträger. So war der Hausmeister noch am Tag davor unterwegs um Mülleimer mit Deckel und Fußbedienung zu besorgen.