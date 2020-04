Nicht immer alle Maskenarten in Sprockhövel verfügbar

Das Tragen einer Maske ist in Geschäften, Supermärkten und auch in Bussen und Bahnen Pflicht. Viele Sprockhöveler haben schon Masken dabei und tragen sie auch, diejenigen, die noch keine Maske besitzen, können sich diese in allen Apotheken besorgen. Doch es sind nicht immer alle Maskenarten verfügbar.

Manche Arten nicht immer verfügbar

"Wir hatten bisher noch keinen Engpass, bei uns ist immer etwas vorrätig. Allerdings ändert sich das Sortiment fast täglich. Manche Maskenarten sind nicht immer verfügbar", sagt Apothekerin Ann-Katrin Hölkeskamp von der Bären-Apotheke in Haßlinghausen. In der Glückauf-Apotheke an der Mittelstraße gibt es derzeit nur die dreilagigen Einwegmasken zu kaufen, andere Maskentypen seien aber bestellt, so die Apotheke. Die Friedrich-Apotheke an der Hattinger Straße hat aktuell noch einen kleinen Bestand an den FFP2-Masken, Nachschub wird aber erwartet. Die Rosen-Apotheke hat aktuell gängige OP-Masken vorrätig und FFP2-Masken, die einen besseren Schutz bieten. „Vor der Corona-Krise waren Masken Cent-Artikel, das hat sich nun geändert“, sagt Svenja Gesekus von der Rosen-Apotheke. Einzelpreise für Masken liegen nun zwischen zwei und 16 Euro, je nach Maskenart.

Einfache Exemplare müssen häufig gewechselt werden

Einfache Papier- und OP-Masken haben den geringsten Einzelstückpreis, müssen aber häufig gewechselt werden. "Da die Krankenhäuser natürlich sehr viel Bedarf haben, ist es auch schon hilfreich, diese Masken in die Sonne zu legen oder zu bügeln. Dann kann man sie noch einmal verwenden. Aber eigentlich sind sie nur für das einmalige Tragen vorgesehen", sagt Svenja Gesekus.

Hochwertige Masken im Backofen trocknen

FFP2- und FFP3-Masken können hingegen wiederverwendet werden. "Diese Arten kann man im Backofen bei 65 bis 70 Grad trocknen, dann sie sind wieder nutzbar", sagt Ann-Katrin Hölkeskamp. Mindestdauer im Backofen betrage eine halbe Stunde, so Hölkeskamp.

Nanosilbermaske für 15 Euro

So genannte Nanosilber-Atemschutzmasken, die auch hin und wieder in den Sprockhöveler Apotheken vorrätig sind, können bei 60 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden und seien dann wieder einsatzfähig, so Hölkeskamp. Die Kosten für eine Nanosilbermaske liege etwa bei 15 Euro. "Das sind natürlich schon recht hohe Preise, aber die Preise, die teilweise online aufgerufen werden, sind deutlich höher", erklärt Ann-Katrin Hölkeskamp. Besonders gefragt seien zuletzt die einfachen Stoffmasken gewesen, die für vier Euro verkauft wurden, sagt Ann-Katrin Hölkeskamp.